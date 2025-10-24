Wilde Beichte: Katie Price knutschte schon mal mit Eminem

Katie Price (47) ließ bei einer ihrer Live-Shows erneut eine Bombe platzen: Sie habe einst mit keinem Geringeren als dem amerikanischen Rapper Eminem (53) geknutscht. Dies enthüllte die 47-Jährige während einer Frage-und-Antwort-Runde, wie die Zeitung The Sun berichtet. Auf die Frage nach den berühmtesten Prominenten, die sie geküsst habe, nannte Katie spontan die Namen Eminem, Jamie Foxx (57) und Simon Cowell (66). Der überraschende Moment sorgte im Publikum für ungläubige Reaktionen.

Diese Enthüllung reiht sich nahtlos in die lange Liste ihres öffentlich diskutierten Liebeslebens ein. Bereits in ihrer Biografie hatte Katie von einer intimen, aber platonischen Nacht mit Simon berichtet, die sich bei einem Treffen nach einer Preisverleihung ereignet haben soll. Auch mit Hollywood-Star Jamie habe sie Nummern ausgetauscht. Ihre Interaktion mit Eminem soll laut den Berichten aus dem Jahr 2001 stammen, als der Rapper anlässlich der Brit Awards in Großbritannien war. Weitere Details zu dieser Begegnung machte Katie jedoch nicht öffentlich.

Katies turbulentes Liebesleben beschäftigt seit Jahren die Boulevardpresse. Neben ihren öffentlichkeitswirksamen Beziehungen und Ehen, unter anderem mit Peter Andre (52) und Alex Reid (50), ist sie auch Mutter von fünf Kindern, die teilweise selbst in der Öffentlichkeit stehen. Aktuell sorgt besonders ihr ältester Sohn Junior für Aufmerksamkeit, da er laut Berichten in Verhandlungen steht, bei einem Reality-TV-Format mitzuwirken. Trotz all dieser Schlagzeilen betont Katie heute, dass sie durch Therapie mehr Klarheit über ungesunde Beziehungen gewonnen habe und nun wählerischer sei. Ihre Offenheit und die Fähigkeit, auch intime Anekdoten mit ihrem Publikum zu teilen, machen sie nach wie vor zu einer der umstrittensten Persönlichkeiten ihrer Branche.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Katie Price und Eminem

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price im November 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Katie Price im November 2023