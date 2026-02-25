Trunkenheit am Steuer: Eminems Ex Kim Scott festgenommen

Kim Scott Mathers (51), die Ex-Frau von Rapper Eminem (53), ist vergangene Woche in Michigan wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Wie TMZ nun berichtet, zeigt neu aufgetauchtes Bodycam-Material der Polizei die bizarren Momente der Verhaftung. In einem ersten Video ist zu sehen, wie Kim bei einem Atemtest völlig benommen und unsicher wirkt. Sie fällt durch den Test und bekommt daraufhin sofort Handschellen angelegt. Die 50-Jährige leistet keinen Widerstand, bittet die Beamten lediglich darum, ihre Familie über die Situation zu informieren – diesem Wunsch kommen die Polizisten nach.

Laut TMZ war dem Alkoholtest bereits ein Crash vorausgegangen: Kim soll mit ihrem weißen Range Rover in ein Auto der Nachbarn gefahren sein und sich anschließend vom Unfallort entfernt haben. Bei einer ersten Befragung behauptet sie in dem Video zunächst, an dem Abend keinen Alkohol getrunken zu haben. Als ein Beamter sie darauf hinweist, dass sie mit ihrem SUV in das eigene Garagentor gefahren sei, korrigiert sie ihre Aussage und gesteht, sie habe vor rund zwei Stunden etwas getrunken. In einem weiteren Clip ist zu sehen, wie Polizisten ihren Wagen durchsuchen und mehrere Limonadenflaschen entdecken, die offenbar mit Alkohol gemischt wurden. Kim wird daraufhin wegen Fahrerflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss angezeigt.

Kim Scott war viele Jahre eine der wichtigsten Bezugspersonen im Leben von Eminem. Das frühere Paar hatte schon als Teenager in Detroit zueinander gefunden und führte später eine turbulente On-off-Beziehung, aus der unter anderem Tochter Hailie (30) hervorging, die der Rapper immer wieder in seinen Songs erwähnt. Kim hält sich sonst meist aus der Öffentlichkeit heraus, während Eminem seinen Weltruhm nur selten mit Einblicken in sein Privatleben verbindet.

Anzeige Anzeige

Leon Bennett/Getty Images, Bill Pugliano/Getty Images Eminem und Kim Scott Mathers

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Scott Mathers, 2004

Anzeige Anzeige