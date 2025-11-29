GQ-Athlet des Jahres: Mats Hummels strahlt mit seiner Nicola

Mats Hummels (36) wurde vom Magazin GQ in Berlin zum "Athleten des Jahres" gekürt und erschien zu diesem Anlass in bester Begleitung. Mit seiner Freundin Nicola Cavanis (26) an seiner Seite posierte der ehemalige Profi-Fußballer auf dem roten Teppich. Während Mats in einem eleganten, komplett schwarzen Outfit aus Hose, Shirt und Sakko auftrat, glänzte das Model in einem farblich abgestimmten Neckholder-Kleid mit einem verführerischen Beinschlitz. Die beiden strahlten vor den Kameras und bewiesen erneut, dass sie nicht nur auf Reisen, sondern auch im Rampenlicht ein echtes Traumpaar abgeben.

Für Mats ist die Auszeichnung ein weiterer Höhepunkt in einer beeindruckenden Karriere. Der Verteidiger, der diesen Sommer nach seinem Engagement bei AS Rom seine aktive Laufbahn beendet hat, wurde von GQ vor allem für seine technischen Fähigkeiten und seine Bedeutung für den WM-Titel 2014 gewürdigt, so Bild. Doch nicht nur seine sportlichen Leistungen wurden hervorgehoben: Auch seine Eloquenz, sein Stilbewusstsein und sein Feingefühl für den richtigen Moment begeisterten die Jury. Neben Mats wurden an diesem Abend auch weitere Persönlichkeiten wie Schauspieler Jason Isaacs (62) und Model Indya Moore ausgezeichnet.

Neben ihren glamourösen Auftritten nehmen sich Mats und Nicola regelmäßig Zeit für sich. Erst kürzlich hatte das Paar einen luxuriösen Urlaub auf den Malediven genossen, der von malerischen Stränden, Abenteuerausflügen und entspannten Stunden geprägt war. Das Model begeistert auf Social Media mit ihren Urlaubs-Impressionen, während Mats seinen Ruhestand mit neuen Abenteuern füllt. Gemeinsam scheinen die beiden nicht nur zahlreiche Leidenschaften wie Sport und Mode zu teilen, sondern auch ihre Zeit zu zweit in vollen Zügen auszukosten.

Getty Images Mats Hummels und Nicola Cavanis bei den GQ Men of the Year Awards 2025 in Berlin

Instagram / nicola Nicola Cavanis, Influencerin

Getty Images Mats Hummels bei seinem Abschiedsspiel, August 2025