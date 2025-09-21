Mats Hummels' Freundin Nicola macht Fassanstich auf Wiesn

Auf dem Oktoberfest in München hat Mats Hummels (36) Partnerin Nicola Cavanis (26) ihren großen Auftritt. Wie unter anderem t-online berichtet, durfte das Model im Schützenfestzelt vergangenen Samstag eine ganz besondere Aufgabe übernehmen: den Anstich des Bierfasses. Fünf Schläge brauchte es, bis das Bier hervorsprudelte. Nicola selbst war eine der ersten, die sich eine Maß gönnen durfte. Den Moment hielt der Veranstalter stolz bei Instagram fest und Nicola postete ebenfalls einen Clip und schrieb "Kann ich" dazu. Ob Mats den besonderen Auftritt seiner Liebsten miterlebte oder sie sogar anfeuerte, ist nicht ganz klar. Der Kicker zeigte sich zwar schon in Tracht, war in den Aufnahmen von Nicola aber nicht zu sehen.

Nicola war allerdings längst nicht die einzige Spielerfrau auf dem Oktoberfest. Im Netz zeigten sich unter anderem auch Michael Ballacks (48) Freundin Sophia Schneiderhan und Manuel Neuers (39) Frau Anika (25) zusammen im Dirndl. Auch Mats Ex-Frau Cathy Hummels (37) ließ sich den Auftakt des Volksfestes nicht entgehen – sie feierte allerdings in anderer Gesellschaft. Mehrere Instagram-Posts zeigen sie gemeinsam an einem Tisch mit Anna (25) und Angela Ermakova, Larissa Marolt (33) und Simone Thomalla (60). Neben den Damen feierten auch die Herren der Schöpfung das erste Oktoberfest-Wochenende: Ganz vorne mit dabei war Urbayer und Traumschiff-Star Florian Silbereisen (44), der die Maß von Schlagersänger und laut eigener Aussage "Anti-Alkoholiker" Jürgen Drews (80) austrank.

Nicola beweist mit ihrem gelungenen Anstich jedenfalls, dass sie sich die Blicke der Menge auch ohne ihren Mats sichern kann. Die beiden sind bereits seit 2023 ein Paar, halten ihre Liebe aber größtenteils aus der Öffentlichkeit. Vergangenes Jahr zeigten sie sich das erste Mal gemeinsam auf dem roten Teppich: Im Oktober besuchten sie die Ballon-d'Or-Verleihung in Paris. In der Doku "Hummels – La Finale" erklärte der ehemalige Nationalspieler, warum sie sich entschieden, ihre Beziehung bei diesem Event offiziell zu machen: "Wenn halt für einen von uns beiden irgendwie ein wichtiges Ding ist, dann will man ja auch dabei sein. Wir reden nicht darüber, aber wenn so was ist, sind wir da."

Instagram / nicola Nicola Cavanis im September 2025

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels auf dem Oktoberfest 2025

IMAGO / MIS Nicola Cavanis und Mats Hummels im September 2025