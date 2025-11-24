Malediven: Mats Hummels und Nicola gönnen sich Luxusurlaub

Sonne, Traumstrände und eine Prise Luxus – Mats Hummels (36) und Nicola Cavanis (26) gönnen sich aktuell eine Auszeit der besonderen Art. Das prominente Paar genießt seinen Urlaub auf den Malediven und teilt zahlreiche Eindrücke davon auf Instagram. Der Ex-Profikicker zeigte sich auf einem Schnappschuss vor seiner exklusiven Ferienvilla. Oberkörperfrei snackte er auf dem Weg zum Strand ein paar Nüsse. Seine Freundin postete ihrerseits jede Menge Bikinifotos, Bilder von Bootsausflügen und der traumhaften Kulisse.

Der Aufenthalt im Luxusresort scheint Nicolas Posts zufolge vom Gastgeber gesponsert worden zu sein. Normalsterbliche müssten dafür tief in die Tasche greifen: Auf der Website des The St. Regis Maldives Vommuli Resort gibt es Unterkünfte im Preisrahmen von 1.560 Euro bis 20.440 Euro pro Nacht. Mats' Fotos zufolge scheint das Paar jedoch in einer der günstigeren Villen untergekommen zu sein – mit Strandblick, privatem Pool und einem King-Size-Bett inklusive.

Das vergangene Jahr brachte einige Veränderungen in Mats' Leben mit sich. Im Oktober 2024 trat er erstmals öffentlich mit seiner neuen Partnerin auf. Im Mai 2025 beendete er seine Karriere als Fußballspieler beim AS Rom. Einige Monate später feierte er dann sein zeremonielles Abschiedsspiel bei seinem langjährigen Verein Borussia Dortmund. Das Sportereignis sorgte überraschend für Negativschlagzeilen, als bekannt wurde, dass er seine Ex-Frau Cathy Hummels (37) und ihren gemeinsamen Sohn Ludwig nicht zum Match eingeladen hatte. Nach einigen Tagen gab die Moderatorin allerdings bekannt, dass sich der Defensivspieler bei seinem Spross entschuldigt habe.

IMAGO / MIS Nicola Cavanis und Mats Hummels im September 2025

Instagram / nicola Nicola Cavanis, Influencerin

Instagram / aussenrist15 Mats Hummels, November 2025