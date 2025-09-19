Kaffeeliebhaber verspotten Mats Hummels für Starbucks-Besuch

Mats Hummels (36) hat mit einem unscheinbaren Foto in den sozialen Medien für Wirbel gesorgt. Während eines Aufenthalts in Turin teilte der Fußballer, der dieses Jahr sein Karriere-Ende zu verdauen hatte, einen Schnappschuss in seiner Instagram-Story, der ihn bei strahlendem Sonnenschein mit einem Starbucks-Becher in der Hand zeigt. Doch genau dieses Bild sorgte für hitzige Diskussionen unter seinen Fans. Viele fragten sich, wie man in Italien, dem Land der perfekten Espressokultur, auf die Idee kommen könnte, bei der US-amerikanischen Kaffeekette einzukehren. "Wie abgestumpft muss man sein, um in Italien zu Starbucks zu gehen?", lautete nur einer der spöttischen Kommentare, der auf der Plattform X zirkulierte.

Manche unterstellten dem vielbeschäftigten TV-Experten sogar, bewusst Aufmerksamkeit erregen zu wollen – ein Vorwurf, der als "Rage Bait" bekannt ist. Ob er tatsächlich gezielt provokativ diesen Online-Inhalt geteilt hat, um negative Emotionen wie Wut, Empörung und Ärger hervorzurufen, weiß nur der ehemalige Profifußballer, der zuletzt für die AS Rom in Italien kickte. Die Kommentarspalte war jedenfalls schnell gefüllt mit Meinungen wie: "Wenn man statt Kaffee lieber Milch mit Sirup mag, dann macht das schon Sinn!" Italien ist weltberühmt für seine traditionellen Espressobars. Für viele Kommentierende bot das Land folglich den perfekten Kontrast zu Mats' vermeintlich unpassender Wahl. Noch hat sich Mats nicht dazu geäußert.

Abseits solcher Debatten ist Mats Hummels, der von 2007 bis 2022 mit Cathy Hummels (37) liiert war, bekannt für seine lockere und bodenständige Art, die ihm eine treue Fanbasis eingebracht hat. Der Abwehrspieler, der neben seiner Karriere als Fußballprofi auch ein Faible für Reisen und Lifestyle zeigt, ist bereits auch Vater. Sohn Ludwig erblickte 2018 das Licht der Welt. Das Sorgerecht für Ludwig teilt sich Mats mit seiner Ex-Frau. Sei es auf dem Spielfeld oder beim Genießen kleiner Momente mit seiner Familie – sein Umgang mit Kritik ist stets gelassen. Mittlerweile sind er und Model Nicola Cavanis (26) ein scheinbar glückliches Paar. Ende Oktober 2024 machten die beiden ihre Beziehung beim Ballon d'Or in Paris offiziell.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mats Hummels, Fußballer

Anzeige Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy, Ludwig und Mats Hummels im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Cavanis und Mats Hummels, Oktober 2024