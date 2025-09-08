Nicola Cavanis und Mats Hummels turteln in Stadion-Loge

Am gestrigen 7. September wurde Mats Hummels (36) in Berlin von der deutschen Nationalmannschaft verabschiedet. Danach genoss er auf der Tribüne das WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordirland. Mit dabei waren neben Nico Schlotterbeck (25) und seiner Frau Sabrina auch Mats' Partnerin Nicola Cavanis (26). Wie Fotos zeigen, konnten die beiden Turteltauben in der Loge nicht die Finger voneinander lassen – besser gesagt: Mats von seiner Freundin. So himmelte der Ex-Kicker sie immer wieder an und küsste außerdem immer wieder ihre Hand.

Seit Ende des vergangenen Jahres sind Nicola und Mats offiziell zusammen. Mit Details halten sich der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund und das Model bedeckt. In der Dokumentation "Hummels – La Finale." sprach der 36-Jährige aber zur Abwechslung mal über sein Privatleben – und auch seine Nicola. Beispielsweise sei diese vor ihrem ersten gemeinsamen Auftritt im Oktober 2024 beim Ballon d'Or unfassbar nervös gewesen. "Sie musste sich schon ein bisschen vorbereiten, dass da ein bisschen was [...] [auf sie] einprasseln könnte", berichtete Mats dazu.

Mats' Partnerin ist als Model erfolgreich tätig. Aktuell flasht sie auch als Trikot-Model vom FC Augsburg. Zudem macht sie Werbung für Deichmann. Ursprünglich hatte die 26-Jährige aber eine ganz andere Karriere im Sinn. "Eigentlich wollte ich Hebamme werden, doch ich war zu faul. Vom Gymnasium ging es auf die Realschule", verriet Nicola im vergangenen Jahr in dem Podcast "Unter uns gesagt". Sie liebe Babys und schließt nicht aus, es eines Tages nochmal als Hebamme zu versuchen.

IMAGO / MIS Nicola Cavanis und Mats Hummels im September 2025

IMAGO / MIS Nicola Cavanis und Mats Hummels im August 2025

Getty Images Nicola Cavanis und Mats Hummels, Oktober 2024