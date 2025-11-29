Kaya Yanar beendet seine Bühnenkarriere in Deutschland

Jetzt ist Schluss mit lustig – zumindest live. Der erfolgreiche Komiker Kaya Yanar (52) hat sein Bühnenkarriereende verkündet. "Hier ist euer Kaya. Und bei mir geht bald nix mehr. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende – so auch meine Live-Comedy-Bühnenkarriere in Deutschland", teilt er seinen Fans in einem Video auf Instagram mit. "Ich mache diesen Job seit 30 Jahren und seit 25 Jahren kommen Leute. Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen, die mich live besucht und supportet haben. Es war mir eine große Freude", bedankt er sich anschließend.

All seine Fans vor Ort in ihren Städten über Jahre hinweg unterhalten zu haben, sei ihm stets "eine große Ehre" gewesen. Doch so langsam scheint ihm das Alter einen Strich durch die Rechnung zu machen. "Schaut, ich bin 52 – ich geh' auf die 80 zu", scherzt er und ergänzt: "Die Reiserei ist echt nichts mehr für mich und die Reisezeit hätte ich wahnsinnig gerne für meine Familie und andere Projekte." Und den anderen Projekten wird er sich auch weiterhin widmen: Denn wie Kaya abschließend betont, bedeutet die Verkündung nicht sein Karriereende – es handelt sich nur um sein "Live-Comedy-Bühnenkarriereende in Deutschland".

Ein letztes Mal dürfen die Fans den "Was guckst du?"-Star aber noch mal live erleben: Und zwar auf seiner aktuellen Tour "Lost". "Sollte eigentlich 'Last' heißen, aber was soll ich sagen, ich bin lost", nimmt er sich selbst auf die Schippe. 2026 spielt er seine letzten Termine: Wie dem Ticketverkauf auf Eventim zu entnehmen ist, wird er am 28. März in der Uber Arena das letzte Mal auf der Bühne stehen.

