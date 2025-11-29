Medikamente abgesetzt: Lili Reinhart enthüllt mentale Kämpfe

Lili Reinhart (29) hat erstmals offen über ihre Erfahrungen mit ihrer psychischen Gesundheit nach dem Absetzen von Antidepressiva und der Pille gesprochen. In einem Gespräch im Podcast "Reclaiming with Monica Lewinsky" erklärte die Schauspielerin, dass sie seitdem mit schwerwiegenden Symptomen des prämenstruellen dysphorischen Syndroms (PMDS) zu kämpfen hat. "Die Woche vor meiner Periode fühle ich mich wirklich suizidal", offenbarte Lili. Sie schilderte, dass es zwei Jahre gedauert habe, die Verbindung zwischen ihren Symptomen und ihrem Zyklus zu verstehen. Ihre Entdeckung: Die Medikamente hatten bislang viele dieser Gefühle unterdrückt.

PMDS ist eine chronische Erkrankung, die durch Symptome wie schwere Depressionen und Angstzustände gekennzeichnet ist. Betroffene erleben oft eine enorme Einschränkung ihrer Lebensqualität während des menstruellen Zyklus – so auch Lili. Nachdem sie ihre Medikamente abgesetzt hatte, registrierte sie neue Herausforderungen, darunter auch ADHS, das ebenfalls subduziert worden war. Inzwischen hat die Schauspielerin Wege gefunden, mit PMDS besser umzugehen. "Ich protokolliere meine Symptome und den Tag meines Zyklus", sagte sie. So könne sie sich auf die Tage vorbereiten, an denen die Belastung besonders stark sei.

In der Liebe zeigte sich die Schauspielerin dagegen in den vergangenen Wochen äußerst glücklich. Gegenüber dem Magazin Marie Claire gab Lili seltene Einblicke in ihre Beziehung mit Jack Martin. "Ich bin gerade in meiner Lover-Girl-Phase", schwärmte sie und machte deutlich, wie sehr sie ihren Partner liebt. Die Distanz falle ihr allerdings manchmal schwer. "Es ist unglaublich schwer für mich, von der Person, die ich liebe, getrennt zu sein", gab Lili ehrlich zu.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Lili Reinhart bei den 16. Governors Awards in Los Angeles

Getty Images Lili Reinhart bei der Sag-Aftra Foundation Conversations zu "Hal & Harper" in New York

Instagram / lilireinhart Jack Martin und Lili Reinhart, Schauspielerpaar