Shooting ohne Make-up war Überwindung für Gina-Lisa Lohfink

Gina-Lisa Lohfink (39), einst bekannt aus Germany's Next Topmodel, plant ein großes Comeback in der Modewelt. Die 39-Jährige überraschte kürzlich mit einem neuen Cover-Shooting für das Title-Magazin, bei dem sie sich ungewohnt pur zeigte – kein Make-up, kein übertriebener Glamour. Im Interview mit RTL erklärte sie ihre Ambitionen selbstbewusst: "Heidi geht ja bald in Rente." Mit ihrer neuen Richtung möchte sie international punkten und spricht begeistert von einem Look, der Balenciaga, Versace und ihre eigene Handschrift vereint.

Das Shooting war eine echte Herausforderung für den Reality-TV-Star. "Für mich war es eine sehr große Überwindung, weil ich ja immer eine Perfektionistin bin", gestand sie weiter im Gespräch. Besonders die Entscheidung, auf Augenbrauen zu verzichten, fiel ihr nicht leicht. Dennoch scheint die ungewohnte Natürlichkeit bei ihrer Community gut anzukommen. Die Aufnahmen, die von einem kreativen Team in Berlin umgesetzt wurden, erfreuen sich großer Beliebtheit. Gina-Lisa zeigte sich stolz und bezeichnete die entstandenen Bilder als Teil ihrer Neuausrichtung, die sie als "die neue Gina-Lisa" betitelte.

In der Vergangenheit war Gina-Lisa für ihren auffälligen Look und diverse Beauty-Eingriffe bekannt. Dieser Stil wurde oft als eine Art Schutzschild wahrgenommen. Doch bereits früher bewies sie Mut zur Veränderung – so präsentierte sie sich für Fotoshootings schon in eleganten, minimalistischeren Outfits. Ihr neues Projekt unterstreicht jedoch noch deutlicher den Wandel, den sie aktuell durchläuft. Ihre Fans feiern sie für diesen Schritt und ihre Authentizität, die bei ihren jüngsten Projekten zunehmend im Vordergrund steht.

Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Getty Images Gina-Lisa Lohfink im November 2008