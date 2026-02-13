Das würde Gina-Lisa mit "Promis unter Palmen"-Gewinn machen

Gina-Lisa Lohfink (39) stellt sich in der neuen Staffel von Promis unter Palmen dem knallharten Kampf um das Preisgeld von bis zu 50.000 Euro – doch schon jetzt ist klar, dass sie große Pläne für den möglichen Gewinn hat. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit, wofür sie das Geld einsetzen würde und mit wem sie es teilen möchte. Die Dreharbeiten zur vierten Staffel führen sie und die anderen Kandidaten in die Sonne, doch in Gedanken ist die 39-Jährige nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei ihrer Familie, ihren Freunden und Menschen, denen es deutlich schlechter geht. Während andere vielleicht von Luxus oder Traumreisen schwärmen, klingt es bei ihr ganz anders.

Im Interview erklärt Gina-Lisa, dass sie einen Teil des Geldes nicht nur für sich behalten würde. "Ich bin ein Mensch, ich helfe sehr gerne meiner Familie, meinen Freunden und auch Kindern, die im Sterben liegen oder dem Tierschutz oder der Obdachlosenhilfe, Krebshilfe oder Aids-Hilfe. Ich setze mich sehr viel ein. Also, ich teile immer alles", betont sie im Gespräch. Das mögliche Preisgeld soll deshalb gleich mehrere Zwecke erfüllen: Ein Teil würde an verschiedene Hilfsorganisationen gehen, ein weiterer Teil an ihre Liebsten. Gleichzeitig spricht die TV-Bekanntheit offen darüber, dass sie auch eigene Verpflichtungen im Blick hat. "Ja, klar, auch was für mich noch, um Rechnungen zu zahlen", erklärt die ehemalige GNTM-Kandidatin weiter.

Doch egal, ob sie das Preisgeld gewinnt oder nicht – schon die Teilnahme an "Promis unter Palmen" ist für Gina-Lisa ein echter Meilenstein. "Das war für mich wirklich unfassbar. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als die Anfrage kam", schwärmt die TV-Bekanntheit im Interview. Und auch wenn die gebürtige Hessin zu genauen Details der Dreharbeiten noch nichts verraten wollte, lässt sie schon durchblicken: Langeweile kam dort bestimmt nicht auf. "Oje. Was haben wir nicht gemacht? Also ganz schön viel, es ist viel los. Es ist viel passiert", gibt sie mit einem Augenzwinkern preis.

Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der 8. Dschungelparty im JW Marriott Berlin zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 23.01.2026

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizgala Night of Reality Stars zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. im Masumi Space, Berlin