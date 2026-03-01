Po-Fett verrutscht: Diese OPs stehen Gina-Lisa Lohfink bevor

Gina-Lisa Lohfink (39) muss sich erneut unters Messer legen. Nachdem bei der Reality-Darstellerin bereits eine verpfuschte Po-OP korrigiert werden musste, stehen ihr nun zwei weitere Eingriffe bevor. Das verriet sie jetzt gegenüber Promiflash im Rahmen ihres Auftritts bei "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check", einem Format von Lilo von Kiesenwetter. "Ich muss leider noch zwei weitere OPs auf mich nehmen. Mein Po ist noch nicht wieder so, wie er sein sollte", erklärte Gina-Lisa. Der erste Termin steht bereits fest: Am 10. April wird sie erneut in die Dorow-Klinik reisen.

Nach dem ersten Eingriff im April soll im August voraussichtlich der dritte und letzte Termin folgen. "Danach habe ich von OPs erstmal genug und hoffe, mich einfach wieder wohlfühlen zu können", betonte die Blondine im Gespräch mit Promiflash. Dass weitere Operationen nötig sein würden, war bereits nach der ersten Korrektur absehbar gewesen. Die Ärzte hatten damals zunächst nur eine Körperhälfte behandelt, um die Belastung für Gina-Lisa zu minimieren.

Die gesundheitlichen Probleme der TV-Bekanntheit hatten ihren Ursprung in einem Brazilian Butt Lift, das sie im Sommer 2023 in der Türkei durchführen ließ. Verunreinigtes Material und alte Filler hatten sich in ihrem Gesäß angesammelt und waren teilweise bis in die Oberschenkel gewandert. Über zwei Jahre begleiteten sie starke Schmerzen und gesundheitliche Beschwerden. In Zürich fand Gina-Lisa schließlich Hilfe bei dem erfahrenen Chirurgen Dr. Andreas Dorow, der in einer dreistündigen Operation die belastenden Ablagerungen entfernte. Gezeichnet von zahlreichen Beauty-OPs, schweren Verlusten und Vertrauensbrüchen sucht Gina-Lisa Lohfink auf der Couch von Lilo Hoffnung bei den Sternen und spricht so offen wie nie über die Dramen ihres Lebens.

Gina-Lisa Lohfink zu Gast bei "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check": zum Streamen ab 1. März ab 13 Uhr auf dem Spirit-TV-Kanal bei YouTube.

Imago Gina-Lisa Lohfink auf der Venus 2025

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der 8. Dschungelparty im JW Marriott Berlin zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 23.01.2026

picturepuzzlemedien Gina-Lisa Lohfink und Lilo von Kiesenwetter bei "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check"