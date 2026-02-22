Gina-Lisa Lohfinks langer Weg: Vom Topmodel zum TV-Liebling

Gina-Lisa Lohfink (39) ist zurück im Reality-TV. Seit dem 16. Februar steht sie bei Promis unter Palmen wieder vor der Kamera und misst sich dort mit 11 weiteren Kandidaten im Kampf um das Preisgeld. Bereits seit dem 9. Februar ist die ehemalige Castingshow-Kandidatin außerdem in "Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel" zu sehen. Der doppelte TV-Auftritt folgt auf eine gesundheitliche Zwangspause. Anfang 2026 musste Gina-Lisa eine Not-OP überstehen, weil transplantiertes Fett aus ihrem Po in die Beine gerutscht war. Jetzt fühlt sie sich wieder fit und stellt sich gleich in zwei Formaten der nächsten Herausforderung. Wir nehmen Gina-Lisas Comeback zum Anlass, auf ihre beeindruckende TV-Karriere zurückzublicken.

Ihren ersten großen TV-Auftritt hatte Gina-Lisa 2008 bei Germany's Next Topmodel. Mit ihren lustigen Sprüchen und ihrem offenen Wesen wurde sie schnell zum Publikumsliebling und ergatterte zahlreiche weitere Showauftritte, etwa beim "TV total Turmspringen". Kurz darauf versuchte sich das Model auch musikalisch: Mit ihrem Song "Alles Klar" feierte sie ihr Gesangsdebüt in der Musiksendung "The Dome". Es folgten Stationen in diversen Realityformaten wie Die Alm und ein Kurzauftritt bei Big Brother. 2017 zog Gina-Lisa in das Dschungelcamp ein und belegte dort den achten Platz. In der Datingshow Adam sucht Eva suchte sie 2018 sogar nackt auf einer Insel nach der großen Liebe – und fand mit Fitnessmodel Antonino Carbonaro tatsächlich einen Partner. Später stellte sie in Shows wie Kampf der Realitystars und The 50 erneut ihre Realitytauglichkeit unter Beweis und sorgte 2025 zudem mit einem viel beachteten Covershooting für das Titel-Magazin für Schlagzeilen.

Privat musste Gina-Lisa Anfang 2026 jedoch einen heftigen Rückschlag verkraften: Nach einer ästhetischen Behandlung war ein Teil des in ihren Po transplantierten Fetts in die Beine gerutscht und hatte eine Not-Operation notwendig gemacht. Die Reality-Ikone ließ den Eingriff nach eigenen Angaben erfolgreich korrigieren und konzentrierte sich anschließend auf ihre Genesung, bevor sie sich wieder für neue TV-Projekte bereit fühlte. In den vergangenen Jahren hat sich die Hessin nicht nur optisch sichtbar verändert, auch ihr Leben spielt sich heute viel stärker vor der Kamera ab als zu ihren Modelanfängen. Zwischen Shows, Drehs und Shootings wirkt Gina-Lisa dabei inzwischen wie eine feste Größe in der deutschen Reality-Welt, die ihren Weg vom Castingshow-Sternchen zum dauerpräsenten TV-Gesicht konsequent weitergeht. Ihre Fans unterstützen sie dabei. Sie lieben sie für ihre offene, ehrliche und mitfühlende Art, die sie kürzlich auch in einem Promiflash-Interview offenbarte. Auf die Frage, wie sie das Preisgeld bei einem möglichen "Promis unter Palmen"-Gewinn einsetzen würde, sagte sie, sie wolle einen Teil davon an verschiedene Hilfsorganisationen spenden. Genau für solche Gesten lieben sie ihre Fans.

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizgala Night of Reality Stars zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. im Masumi Space, Berlin

Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von Promis unter Palmen im CINENOVA Köln, 04.02.2026