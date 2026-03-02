Gina-Lisa Lohfink arbeitet Vergangenheit in Therapie auf

Gina-Lisa Lohfink (39) arbeitet derzeit intensiv an sich selbst und spricht so offen wie selten über ihre Vergangenheit. Auf der Couch von Lilo von Kiesenwetter packt die Reality-Ikone über die zahlreichen Dramen ihres Lebens aus – von schrillen Partys über Beauty-Operationen bis hin zu schweren persönlichen Abstürzen. Im Promiflash-Interview verrät die 39-Jährige nun, dass sie eine Therapie macht, um ihre Probleme aufzuarbeiten. "Ich finde, dass es gut ist, an sich zu arbeiten, aber das bedeutet nicht nur, zu einer Therapie bereit zu sein und diese ernst zu nehmen - dazu gehören auch Dinge wie Sport und Ernährung", erklärt sie.

Besonders schwerwiegend seien dabei die Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen müsse: "Ich bin fleißig und möchte selber aktiv werden, aber da ist auch vieles aufzuarbeiten – Themen wie Vergewaltigung und Unterdrückung sind keine Kleinigkeiten." Die Arbeit an sich selbst zeigt offenbar bereits Wirkung. Im Gespräch mit Promiflash berichtet Gina-Lisa, dass ihre Therapeutin ihr großes Engagement lobt und sich darüber freut. "Mich hat vielleicht überrascht, dass ich im Kopf schon bei vielen Dingen weiter war als gedacht. Ich reflektiere vieles selbst", verrät das Model. Dennoch sei der Weg noch nicht zu Ende – die Realitystar betont, dass ihr trotz allem noch Fehler passieren. "Man muss konsequent dranbleiben", gibt sie sich selbstkritisch.

Schon vor einem Jahr hatte Gina-Lisa im Gespräch mit Promiflash ehrlich erzählt, dass sie sich ihren Ruhm eigentlich nie gewünscht hatte. "Nee, ich wollte nie berühmt werden. Ich finde, berühmt zu sein, ist eine Katastrophe", gab sie damals offen zu. Ihren Fans legte die TV-Bekanntheit ans Herz, lieber auf Ausbildung und Karriere abseits des Rampenlichts zu setzen. "Macht eure Schule, studiert und tut irgendwas Gutes, weil das Berühmtsein ist schei*e", betonte sie.

"Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check" – neue Folge ab dem 01. März 2026 ab 13 Uhr zum Streamen auf dem Spirit-TV-Kanal bei YouTube.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Realitystar

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink im Februar 2024

