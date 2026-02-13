Kostüme bei "Promis unter Palmen": Das denkt Gina-Lisa

Gina-Lisa Lohfink (39) sorgt aktuell in der vierten Staffel von Promis unter Palmen für Unterhaltung. Im Mittelpunkt stehen dort nicht nur die Challenges, sondern auch die auffälligen Kostüme, die die Teilnehmer während der Spiele tragen müssen. Im Interview mit Promiflash spricht die Reality-TV-Bekanntheit darüber, wie sie zu den schrillen Outfits steht und verrät selbstbewusst: "Ich kann auf jeden Fall selber über mich lachen. Das macht mir gar nichts. Finde ich auch immer schön. Ich mache auch gerne Witze über mich."

Gleichzeitig setzt sie ein deutliches Stoppschild im Gespräch mit Promiflash: "Aber man muss nicht alles machen. Und das werdet ihr sehen. Ich mache nicht alles für Geld. Wenn ich mir das aussuchen darf, muss ich nicht alles machen", erklärt sie und deutet damit an, dass sie den Gruppenjackpot womöglich nicht in jedem Spiel steigen lässt.

Bekannt wurde Gina-Lisa durch ihre offene, unkonventionelle Art und ihre Teilnahme an diversen TV-Formaten, die oft für Schlagzeilen sorgten. Ob als Model oder Reality-TV-Star – die 39-Jährige hat sich in der deutschen Unterhaltungsbranche einen Namen gemacht. Ihr Humor und ihre Selbstironie zählen zu ihren Markenzeichen, doch sie lässt sich nicht verbiegen. Dieser ehrliche Umgang mit sich selbst könnte einer der Gründe sein, warum sie seit Jahren ein fester Bestandteil der deutschen Medienwelt ist.

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der 8. Dschungelparty im JW Marriott Berlin zum Start von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" am 23.01.2026

Joyn Gina-Lisa Lohfink, "Promis unter Palmen"-Kandidatin 2026

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von Promis unter Palmen im CINENOVA Köln, 04.02.2026