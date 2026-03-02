Einblicke: Gina-Lisa Lohfink hatte "keine leichte Kindheit"

Gina-Lisa Lohfink (39) hat sich auf der Couch von Expertin Lilo von Kiesenwetter so offen wie selten gezeigt. Die Reality-Ikone spricht über die zahlreichen Dramen in ihrem Leben – von jahrelangen Partys über Beauty-Operationen bis hin zu Alkoholproblemen, schweren Verlusten und Vertrauensbrüchen. Im Interview mit Promiflash gewährt sie nun seltene Einblicke in ihre schwierige Kindheit, die von Anfang an überschattet war. "Es war auf jeden Fall keine leichte Kindheit. Als Scheidungskind bin ich zunächst bei meinem Stiefvater aufgewachsen. Später dann bei Oma und Opa", verrät die in Frankfurt geborene gelernte Arzthelferin.

Die Zeit als Kind hat bei Gina-Lisa tiefe Spuren hinterlassen. "Es gab Momente, in denen mir bewusst wurde, dass meine Situation nicht der Normalfall war und es bei mir einfach anders lief als bei meinen Freunden. Es gab viele Tränen, viel Trauer und viel Schmerz", erinnert sich die Reality-Darstellerin an ihre Kindheit zurück. Das ständige Hin und Her und die instabilen Verhältnisse prägten ihre frühen Jahre. Doch in dieser schwierigen Phase hatte Gina-Lisa eine wichtige Bezugsperson, die ihr Halt gab. Ihre Großmutter war für die 38-Jährige die größte Stütze in dieser turbulenten Zeit. "Meine Oma war tatsächlich alles für mich. Alle guten Dinge, die ich mitgenommen habe, kommen von ihr: Liebe, Herzlichkeit, für andere da sein, aber auch ganz praktische Sachen, um im Alltag klarzukommen, wie Putzen und Kochen", verrät sie Promiflash.

Nach einer längeren gesundheitlichen Zwangspause meldete sich Gina-Lisa Anfang des Jahres mit gleich zwei TV-Shows zurück. Die TV-Bekanntheit stand nicht nur bei Promis unter Palmen wieder vor der Kamera, sondern war auch in Reality Queens zu sehen. Noch zu Beginn des vergangenen Jahres hatte Gina-Lisa nach einer ästhetischen Behandlung eine Not-Operation über sich ergehen lassen müssen. Nach erfolgreicher Genesung habe sie sich dann wieder bereit gefühlt, ins Rampenlicht zurückzukehren.

picturepuzzlemedien Gina-Lisa Lohfink und Lilo von Kiesenwetter bei "Lilos Sternenhimmel – Der kosmische Reality-TV-Check"

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Premiere von "Promis unter Palmen" in Köln, Februar 2026

Imago Gina-Lisa Lohfink bei der Benefizgala Night of Reality Stars zugunsten der Berliner Aids-Hilfe e.V. im Masumi Space, Berlin