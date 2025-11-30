Diese irren Skills lernte Jennifer Garner für ihre Rollen

Jennifer Garner (53) hat Einblicke in die ungewöhnlichen Herausforderungen ihrer Schauspielkarriere gegeben. Die Schauspielerin, die über Jahrzehnte in Hollywood tätig ist, veröffentlichte einen Post auf Instagram, in dem sie einige der "verrückten Dinge" aufzählte, die sie bisher für ihre Arbeit getan hat. "Ich bin dankbar, dass mein Job mich dazu bringt, so viele Dinge zu lernen", schrieb sie unter einem Beitrag mit diversen Bildern und Clips aus ihren Projekten. Folgende Skills listete sie mitunter als ihre Highlights auf: zu lernen, wie man kämpft, mit verschiedenen Waffen umgeht, Spionagesprachen anwendet, reitet oder sogar Butter schnitzt. Besonders amüsant: Sie erinnerte sich an eine Episode aus ihrer frühen Karriere, in der sie als Delfin in der Serie "Fantasy Island" auftrat.

In dem Post teilte Jennifer auch einen berühmten Kampf aus der Serie "Alias", in dem sie 2002 gegen Quentin Tarantino (62) antrat. Zudem zeigte sie Ausschnitte aus Filmen wie "Daredevil" und "Elektra", in denen ihre erlernten Kampffähigkeiten zur Geltung kamen. Ihre Freundin und Kollegin Reese Witherspoon (49) veröffentlichte zuvor eine eigene Liste der Abenteuer, die ihre Schauspielkarriere mit sich brachte. Reese erzählte unter anderem von ihren Reitstunden auf einem Elefanten, ihren Auftritten in einem Hirschkostüm sowie von ihren Trainingseinheiten für Weltraumszenen der Serie "The Morning Show".

Jennifer, die sich stets bodenständig zeigt, schätzt es offensichtlich, mit ihrem Beruf so viele Erfahrungen gemacht zu haben. Ihr Instagram-Post unterstrich aber auch ihre Dankbarkeit gegenüber den Leuten, die sie auf ihrem Weg unterstützten. Neben ihrer Karriere widmet sie sich auch immer wieder humanitären Einsätzen und betonte, wie wichtig es sei, Menschen in Not zu helfen. Ihre Verbundenheit zur Gemeinschaft und die liebevolle Art, ihr Privat- und Berufsleben zu vereinen, machen sie bei ihren Fans äußerst beliebt. Jennifer, Mutter von drei Kindern, ist bekannt für ihre lebensfrohe Ausstrahlung und hat trotz der Herausforderungen ihrer Zeit als Schauspielerin nie die Freude an ihrem Job verloren.

Getty Images Jennifer Garner im Mai 2025

Film: Elektra Jennifer Garner in "Elektra", 2005

Getty Images Reese Witherspoon und Jennifer Garner im April 2023