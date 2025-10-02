Chrissy Teigen teilt intime Familienmomente ihrer Kinder

Chrissy Teigen (39) liebt es, ihren Fans den Tag mit süßen Bildern ihrer Kinder zu versüßen. Jetzt teilt das Model einen süßen Rückblick mit den beiden Sprösslingen Wren (2) und Esti (2). In zwei Instagram-Storys postet Chrissy zwei kurze Videos, die die beiden als Babys zeigen. Die kleine Esti schaut in dem Clip in die Kamera und niest schließlich so sehr, dass sie in Mamas Schoß fällt. Im Hintergrund animiert die vierfache Mutter sie: "Kann ich ein Lächeln bekommen?" Der zweite Clip zeigt Wren kurz nach der Geburt im Krankenhaus. In dem Moment klopft eine Krankenschwester dem Baby auf den Rücken. Auch hier hört man Stimmen im Hintergrund. Begeistert meint Chrissy zu ihrem Mann John Legend (46): "Oh mein Gott, John, er sieht genauso aus wie unsere Babys."

Wren und Esti sind die beiden Nesthäkchen in der Familie von Chrissy und John. Gemeinsam hat das Paar noch zwei ältere Kinder: Luna (9) und Miles (7). Die beiden Jüngsten sind fast gleich alt, allerdings wurde Wren von einer Leihmutter ausgetragen. In einem Post im Netz erinnerte Chrissy sich, dass sie selbst hochschwanger mit Esti war, als sie und John erfuhren, dass ihre Leihmutter ebenfalls schwanger sei. Die beiden Frauen wuchsen in dieser Zeit nicht nur zu Freundinnen, sondern zu einer Familie zusammen: "Wir aßen Hot Pots, sahen uns 'Vanderpump Rules' mit unseren wachsenden Bäuchen an, und unsere Familien verschmolzen [in diesem Jahr] zu einer", erzählte die 39-Jährige.

Auch wenn sie und Ehemann John das Leben mit vier Kindern sehr genießen, bedeuten so viele Kleinkinder auch immer etwas Chaos. "Jeder läuft herum, jeder redet. Es ist chaotisch, aber ein schönes Chaos", schwärmte der Musiker bei der Black Music Action Coalition Gala gegenüber E! News. Die Tatsache, dass die beiden älteren Kinder bereits zur Schule gehen, habe aber etwas Struktur in den Familienalltag gebracht. Die Kinderschar inspiriere John und Chrissy jeden Tag, meinte der Familienvater weiter: "Wir denken oft darüber nach, wie wir ein besseres Leben führen und besser zu uns und unseren Liebsten sein können."

Getty Images Chrissy Teigen, Mai 2025

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigens Tochter Esti

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna