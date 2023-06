Chrissy Teigen und John Legend begrüßen Baby Nummer vier

Die Familie wächst und wächst! Das Model Chrissy Teigen (37) und ihr Ehemann John Legend (44) hatten erst vor wenigen Monaten mit erfreulichen Baby-News von sich reden gemacht: Die kleine Esti Maxine Stephens hatte im Januar 2023 das Licht der Welt erblickt und die Kinderschar in der Familie auf drei an der Zahl erhöht. Nun überrascht das Paar mit erstaunlichen Neuigkeiten: Chrissy und John haben noch ein viertes Baby bekommen – und zwar per Leihmutter!

Auf Instagram teilt die frischgebackene Vierfachmama ein langes Statement mit ihren Fans. Darin erklärt Chrissy den Weg, den sie nach ihrer Fehlgeburt im September 2020 gegangen war. Sie hatte im Abstand von nur wenigen Monaten sowohl eine eigene Schwangerschaft, als auch die Befruchtung einer Leihmutter in die Wege geleitet. Bei dieser bedankt sich das Model mit rührenden Worten und verrät zugleich den Namen ihres neugeborenen Sohnes: "Wir möchten uns für dieses unglaubliche Geschenk bedanken, das du uns gemacht hast, Alexandra. Und wir sind so glücklich, der Welt mitzuteilen, dass er hier ist, mit einem Namen, der für immer mit dir verbunden ist: Wren Alexander Stephens."

Erst vor wenigen Wochen hatte Chrissy süße Schnappschüsse von der kleinen Esti geteilt. Dabei war Fans sofort aufgefallen, dass das Mädchen ihren älteren Geschwistern Luna Simone (7) und Miles Theodore Stephens (5) wie aus dem Gesicht geschnitten ist.

Instagram / chrissyteigen John Legend und Chrissy Teigens Sohn Wren Alexander Stephens

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend beim White House Correspondents' Association Dinner 2023

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern

