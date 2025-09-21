John Legend liebt das "schöne Chaos" mit seiner Familie

John Legend (46) sprach kürzlich offen über sein Familienleben – und über die Herausforderungen wie auch die Freuden, die es mit sich bringt, vier Kinder großzuziehen. Gemeinsam mit seiner Frau Chrissy Teigen (39) genießt der Sänger das "schöne Chaos", das Luna (9), Miles (7), Esti (2) und Wren (2) ins Haus bringen. "Jeder läuft herum, jeder redet. Es ist chaotisch, aber ein schönes Chaos", erzählte der Musiker bei der Black Music Action Coalition Gala in Los Angeles gegenüber E! News. Ein besonderes Highlight für die Familie: Drei der Kinder besuchen inzwischen dieselbe Schule, was den Alltag ein wenig strukturierter macht.

Das Paar, das seit zwölf Jahren verheiratet ist, versteht sich als starkes Team und betont, wie sehr die Kinder es inspiriert. "Wir denken oft darüber nach, wie wir ein besseres Leben führen und besser zu uns und unseren Liebsten sein können", erklärte John weiter. Beim Galaabend erhielt er den Quincy Jones (†91) Humanitarian Award – eine Auszeichnung, die er als große Ehre empfindet. Er möchte seine Plattform nicht nur für seine Musik nutzen, sondern auch, um wichtige Botschaften zu verbreiten und, wie er es ausdrückte, "einen Einfluss in dieser Welt zu hinterlassen".

John und Chrissy lassen die Welt immer wieder an kleinen Momenten ihres Familienglücks teilhaben. Besonders rührend war kürzlich ein Video ihrer zweijährigen Tochter Esti, die ihrem Vater stolz bei einem seiner TV-Auftritte zusah und ihn voller Begeisterung feierte. Solche Szenen machen deutlich, dass trotz Elternstress und vollem Terminplan Lebensfreude und eine enge Familienbindung das Leben der beiden prägen. John erklärte einmal, das Familienleben inspiriere ihn als Künstler – wohl auch der Grund, warum seine Musik so oft von Liebe und Zusammenhalt erzählt.

Anzeige Anzeige

Instagram / chrissyteigen John Legend mit seiner Tochter Luna im April 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna