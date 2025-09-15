Süß: John Legends Tochter Esti feiert seinen TV-Auftritt

Ein zuckersüßer Moment aus dem Familienleben von John Legend (46) begeistert derzeit das Internet. Auf Instagram teilte der Musiker ein Video, in dem seine zweijährige Tochter Esti (2) ihm über den Fernseher zuschaut, während er beim "Grace for the World"-Konzert seinen Hit Glory performt. Mit leuchtenden Augen jubelt sie ihrem Papa zu, klatscht begeistert in die Hände und ruft immer wieder: "Das ist mein Papa, ich liebe meinen Papa." Schließlich beginnt die Kleine voller Freude sogar auf dem Sofa zu tanzen, während ihre Mutter Chrissy Teigen (39) das Spektakel im Hintergrund anfeuert und auch die übrigen Kinder zum Mitmachen motiviert.

Das Konzert, das am 13. September auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt stattfand und derzeit auf Disney+ zu sehen ist, beeindruckte mit einer hochkarätigen Künstlerauswahl, darunter Pharrell Williams (52), Andrea Bocelli (66), Jennifer Hudson (44) und Karol G. Besonders emotional wurde der Auftritt von John Legend, der für seine Familie zum Höhepunkt des Abends wurde – gemeinsam lauschten sie dem weltbekannten Sänger von der heimischen Couch aus. Chrissy, die sich stets als liebevolle Mutter zeigt, sorgte mit ihrer ausgelassenen Unterstützung für eine warmherzige Atmosphäre, in der auch Miles und Nesthäkchen Wren begeistert mitmachten.

Die Teigen-Legend-Familie scheint eine ideale Balance zwischen Karriere und Privatleben gefunden zu haben. Nach einem Sommer voller gemeinsamer Ausflüge – darunter auch das erste Erlebnis am See – starteten die Kinder kürzlich gut gelaunt ins neue Schuljahr. Chrissy teilte dazu ein Foto ihrer Kids, das die Rückkehr in den Alltag festhielt, und schrieb: "Erster Schultag, juchhu! Ein Segen für die Lehrerinnen und Lehrer – ein Segen für euch alle." Besonders stolz sind die Eltern auf die enge Bindung ihrer vier Kinder, die seit der Geburt von Esti im Januar und der Ankunft von Wren im Juni überglücklich sind.

Instagram / johnlegend John Legend, Sänger, mit seiner Tochter Esti

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend, 2025

Instagram / chrissyteigen Die Kinder von John Legend und Chrissy Teigen