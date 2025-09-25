Unterstützung: Das ist John Legend & Chrissys Ehe-Geheimnis

Zwölf Jahre Ehe und eine Liebe, die Bestand hat: John Legend (46) und Chrissy Teigen (39) feierten kürzlich ihren Hochzeitstag und erinnerten sich dabei an die Höhen und Tiefen ihrer gemeinsamen Zeit. Bei der Black Music Action Coalition Gala in Los Angeles am 18. September verriet John das Geheimnis ihrer Beziehung. "Einfach einander unterstützen und lieben. Rücken an Rücken stehen", sagte der Sänger gegenüber Us Weekly.

John führte weiter aus: "Wir haben alles zusammen durchgemacht – so viel Freude, aber auch Schmerz und Herausforderungen." In ihrer gemeinsamen Zeit erlebten der Musiker und das Model, die inzwischen Eltern von vier Kindern sind, viele glückliche Momente. Doch auch weniger glückliche Phasen prägten ihre Ehe. Besonders schwer traf die beiden im September 2020 der Verlust ihres Sohnes Jack, den Chrissy 20 Wochen nach Beginn der Schwangerschaft verlor. Dennoch blieb ihre Beziehung stark und voller Hingabe.

Kennengelernt hatten sich die beiden 2006 am Set von Johns Musikvideo zu "Stereo". Sieben Jahre später gaben sie sich im September 2013 das Jawort. Zum zwölften Hochzeitstag am 14. September dieses Jahres widmete John Chrissy rührende Zeilen auf Instagram: "Ich liebe dich tief und freue mich auf viele weitere Dutzend Jahre mit dir." Chrissy antwortete mit ihrem für sie typischen Humor: "Ich kann nicht glauben, dass ich dich sieben Jahre warten ließ! Liebe dich."

Imago Chrissy Teigen und John Legend im März 2025

Imago Model Chrissy Teigen und Schauspieler John Legend

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kids Miles, Wren, Esti und Luna