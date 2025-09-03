Peinlich? Chrissy Teigen weiß Geburtstage ihrer Kinder nicht

In der zweiten Staffel von Herzogin Meghans (44) Netflix-Show "With Love, Meghan" überraschte Chrissy Teigen (39) mit einem ehrlichen Geständnis, das für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Während die Zuschauer Chrissy dabei beobachteten, wie sie mit Meghan Blumen presste und Cracker backte, offenbarte das Model, dass sie die Geburtstage ihrer Kinder nicht aus dem Kopf weiß. "Ich musste mir ihre Geburtstage tätowieren lassen, weil ich mich nicht daran erinnern kann", gestand sie und präsentierte dabei die Tattoos auf ihrem Arm. Diese Bemerkung blieb nicht unbemerkt, insbesondere bei den Moderatoren der Today Show, die sich über Chrissys außergewöhnliches Geständnis amüsierten.

David Campbell, Moderator der Today Show, kommentierte, Chrissys Aussage habe zu einem Online-Aufschrei geführt, und Richard Wilkins, der selbst Vater von fünf Kindern ist, betonte, er könne sich problemlos an all ihre Geburtstage erinnern. Die Situation verschärfte sich, als Chrissy beim Vorlesen der Tattoos Schwierigkeiten hatte, die Zahlen zu entziffern, was sie dazu veranlasste, ihren Ehemann John Legend (46) um Hilfe zu bitten. Der peinliche Moment wurde in einem TikTok-Clip festgehalten, der schnell viral ging. Die Nutzer waren schockiert über Chrissys Offenheit, und die Kommentare reichten von Ungläubigkeit bis hin zu harscher Kritik an ihrer Elternkompetenz.

Chrissy und Meghan verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, denn beide sind sich bereits während ihrer Zeit bei der US-Spielshow "Deal Or No Deal" begegnet. Dort arbeiteten sie in der Vergangenheit als Kolleginnen zusammen. Diese Verbindung ermöglichte die erneute Zusammenarbeit in Meghans Show. Die zweite Staffel mit dem Schlüsselmoment von Chrissys Geständnis lief Anfang des Jahres an und war bereits im Vorjahr aufgezeichnet worden. Mit Ehemann und Sänger John Legend zieht Chrissy vier Kinder groß: Luna, Esti, Miles und den jüngsten, Wren. Trotz der humorvollen Intervention der Today Show bleibt Chrissy eine beliebte Persönlichkeit sowohl in der Modewelt als auch in den sozialen Medien.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chrissy Teigen, 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Herzogin Meghan in ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan"

Anzeige Anzeige

Instagram / Chrissy Teigen Chrissy Teigen und John Legend mit ihren Kindern