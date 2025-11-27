Zoe Saldana strahlt: Verführerisch und weise auf Vogue-Cover

Zoe Saldana (47) ziert aktuell das Cover der Vogue Latin America und zieht dabei alle Blicke auf sich. In einem schwarzen Spitzenkleid von Yves Saint Laurent mit hohem Schlitz, kombiniert mit schwarzen Overknee-Strümpfen und funkelnden Cartier-Schmuckstücken, wurde die Schauspielerin von dem Fotografen Diego Bendezu in Szene gesetzt. Neben den ästhetischen Aufnahmen beeindruckt sie die Leser des Magazins mit einem ehrlichen Geständnis, wie das Magazin Daily Mail, dem Fotos der verschiedenen Looks vorliegen, berichtet: "Altwerden ist ein Privileg. Ich will alles erleben: die Falten, die Brüche. Ich will mich nicht mehr vor Veränderungen verstecken", sagt sie im Interview.

Neben ihren mutigen Aussagen zum Thema Älterwerden enthüllt die Schauspielerin, dass sie das Leben mit ihren drei Söhnen in vollen Zügen genießt. Die Bilder aus dem Shooting begeistern mit weiteren atemberaubenden Outfits, darunter ein transparenter Look und ein pinker Minirock, den sie mit ihren Tanzbewegungen stylisch in Szene setzte. Schon bei den diesjährigen Golden Globes, wo sie als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "Emilia Perez" ausgezeichnet wurde, stahl Zoe in einem kunstvollen YSL-Kleid allen die Show und ließ charmant durchblicken, dass sie wie viele andere auch kleine Beauty-Hilfen wie Botox nutzt, sich gleichzeitig aber von ihren Kindern inspirieren und erden lässt.

Privat scheint die 2013 geschlossene Ehe zwischen Zoe und dem italienischen Produzenten Marco Perego (46) das perfekte Gegengewicht zum Rampenlicht zu sein. Die Schauspielerin betont immer wieder, wie viel ihr diese Verbindung bedeutet. So tragen beide Tattoos des jeweils anderen als Zeichen ihrer Liebe – Zoe wählte ein Porträt von Marco, während er ihr Gesicht auf seinem Arm verewigen ließ. Ihre Liebesgeschichte begann mit einem schicksalhaften gemeinsamen Flug, und heute teilen sie nicht nur das Leben, sondern auch ihre Hingabe für ihre drei Kinder, die sie als ihre größte Erfüllung bezeichnet.

Getty Images Zoe Saldana bei den Oscars 2025

Getty Images Zoe Saldaña, Oscar-Preisträgerin

Getty Images Zoe Saldaña mit ihren Söhnen, Februar 2025