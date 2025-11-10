Darum fehlte Karla Sofía Gascón bei Selenas Hochzeit

Selena Gomez (33) und Benny Blanco (37) haben sich in einer glamourösen Zeremonie im September das Jawort gegeben. Doch eine Person fehlte bei der Star-Hochzeit nördlich von Santa Barbara: Karla Sofía Gascón, Selenas Co-Star aus dem Film "Emilia Perez". Die 53-jährige Schauspielerin erklärte nun am roten Teppich der Los 40 Music Awards in Valencia, warum sie den großen Tag ihrer Kollegin verpasste. "Ich bin am Arbeiten", begründete Karla Just Jared zufolge ihre Abwesenheit knapp und fügte mit einem Augenzwinkern hinzu, dass selbst Hochzeiten in der eigenen Familie oft zu kostspielig für sie seien. Mit einem Lachen ergänzte sie: "Stellt euch vor, ich müsste Selenas Hochzeit bezahlen. Nein, ich wäre ruiniert."

Während Karla nicht anwesend war, gehörten Stars wie Zoe Saldana (47) und Édgar Ramírez (48), mit denen Selena ebenfalls in "Emilia Perez" spielte, zu den Gästen der opulenten Feier. Das Fehlen von Karla gibt jedoch Raum für Interpretationen, da sie erst vor einigen Monaten selbst in den Schlagzeilen stand. Alte, kontroverse Tweets, die unter anderem rassistische Aussagen enthielten, führten zu einer öffentlichen Debatte und beschädigten ihren Ruf nachhaltig. Obwohl Karla sich für die Posts entschuldigte und die Verantwortung übernahm, zog sie sich während der Award-Saison weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück.

Abseits der Skandale hat Karla eine beeindruckende Karriere hinter sich, die sie von mexikanischen Telenovelas bis in die internationale Filmszene führte. 2018 outete sich die Schauspielerin als trans Frau und übernahm in "Emilia Perez" eine mutige Doppelrolle, die von der Kritik gelobt wurde. Doch privat hat sie immer wieder betont, dass sie aufgrund vieler Kosten auf allerlei Veranstaltungen verzichten muss. Ihre Abwesenheit bei der Hochzeit von Selena und Benny scheint daher weniger überraschend – auch wenn es viele sicherlich bedauerten, dass sie nicht mitfeiern konnte.

Getty Images Karla Sofía Gascón, Januar 2025

Imago Selena Gomez und Benny Blanco im März 2025

Getty Images Zoe Saldaña und Karla Sofía Gascón im November 2024

