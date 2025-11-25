Krempelt James Cameron in "Avatar 3" etwa alles um?

James Cameron (71) hat in einem neuen Interview mit dem Magazin Empire spannende Einblicke in den kommenden dritten Teil der Avatar-Reihe, "Avatar: Fire and Ash", gegeben. Dieses Mal steht vor allem eine zentrale Figur im Fokus: Colonel Miles Quaritch, gespielt von Stephen Lang (73). Der ehemals klare Bösewicht ist nach seiner Rückkehr in einem Na'vi-Körper mit einer tiefgreifenden Identitätskrise konfrontiert. Für Cameron geht es hier um grundlegende philosophische Fragen: Ist Quaritch noch derselbe Mensch, dessen Erinnerungen und Persönlichkeit in ihm weiterleben, oder ist er längst jemand Neues? Auch sein entfremdeter Sohn Spider, verkörpert von Jack Champion, spielt in diesem familiären und emotionalen Konflikt eine bedeutende Rolle.

Jake Sully, dargestellt von Sam Worthington (49), hat derweil einen eigenen Plan für seinen Widersacher. Cameron verrät, dass Jake in Quaritch mehr als nur einen Feind sieht. Vielmehr hofft er, dass es diesem gelingen könnte, sich von seiner bisherigen Rolle als Gegenspieler zu lösen und sogar Einsicht zu erlangen. Schließlich, so Cameron, "wäre es sehr unspannend, wenn zwei Männer einfach nur drei Filme lang versuchen, sich gegenseitig zu töten". Somit steht die Möglichkeit einer Allianz im Raum, auch wenn diese wohl alles andere als leicht sein dürfte. Ob sich Quaritch jedoch wirklich auf die Seite der Na'vi und der spirituellen Gottheit Eywa schlägt, bleibt ein spannend gehütetes Geheimnis des kommenden Films.

"Avatar: Fire and Ash" spielt sich erneut auf dem fiktiven Planeten Pandora ab, einer dicht bewachsenen, geheimnisvollen Welt, in der die Na'vi einen erbitterten Kampf um ihr Überleben und ihre Lebensgrundlage führen. Nach den traumatischen Ereignissen im zweiten Teil, "The Way of Water", hat Jake Sully nicht nur mit den äußeren Bedrohungen, sondern auch mit den Verlusterfahrungen seiner Familie zu kämpfen. Während der Krieg auf Pandora weiter eskaliert, treten neue Verbündete und Feinde auf den Plan. Fans dürfen sich ab dem 17. Dezember 2025 auf das nächste Kapitel in James Camerons monumental angelegtem Sci-Fi-Epos freuen.

Anzeige Anzeige

Imago Stephen Lang als Colonel Miles Quaritch in einer Szene aus "Avatar: Fire and Ash" (2025)

Anzeige Anzeige

Getty Images James Cameron 2023 beim Screening von "The Abyss" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture Filmausschnitt von "Avatar: The Way Of Water"