Martha Stewart ersetzt Sydney Sweeney in Jeans-Kampagne

American Eagle hat Sydney Sweeney (28) in der neuesten Denim-Kampagne durch Martha Stewart (84) ersetzt. Die Schauspielerin war zuvor das Gesicht eines Werbespots, der mit dem Wortspiel "great jeans/genes" arbeitete, jedoch scharfe Kritik erntete. Zuschauer warfen dem Spot vor, eine unverhältnismäßige Betonung auf Sydneys blonde Haare und blaue Augen zu legen und weiße Vorherrschaft sowie eugenische Ideen zu verherrlichen. Besonders umstritten wurde die Werbung, als der ehemalige US-Präsident Donald Trump (79) sie öffentlich als "fantastisch" lobte. Nach diesen Auseinandersetzungen stellte das Unternehmen nun eine Holiday-Kampagne mit Martha Stewart vor, die am 25. November vorgestellt wurde.

Im neuen Werbevideo präsentiert sich die Unternehmerin in einem kompletten Denim-Outfit, bestehend aus einer Jeans und einem Hemd, und bewirbt die Kollektion unter dem Slogan "Willkommen in Marthas Denim-Saison". Gegenüber dem Magazin People erklärte Martha, dass sie die Kampagne aufgrund ihrer Liebe zur Gestaltung von Feiertagen angenommen habe. "Denim ist ein universelles Geschenk, das für jeden auf Ihrer Liste funktioniert", schwärmte sie. Die Vielseitigkeit und der Komfort, die Jeans bieten, überzeugen sie, da sie immer auf stilvolle, aber praktische Kleidung für ihre zahllosen Projekte und Aktivitäten angewiesen sei.

Der Übergang von der Kampagne mit Sydney Sweeney zu Martha Stewart markiert dabei einen deutlichen Kurswechsel für American Eagle, nachdem die vorherige Werbung für hitzige Debatten gesorgt hatte. Kritiker hatten bemängelt, dass der Spot problematische Untertöne vermittelte, was die Marke damals zurückwies. Dennoch bleibt Sydney eine gefragte Schauspielerin, deren Karriere abseits der Kontroverse weiter florierte. Martha hingegen bringt als neue Werbefigur ihre jahrzehntelange Erfahrung im Lifestyle-Bereich ein und bietet mit ihrem bodenständigen Image eine gänzlich andere Ansprache, insbesondere für die bevorstehenden Feiertage.

Getty Images Martha Stewart, TV-Persönlichkeit und Unternehmerin

Getty Images Sydney Sweeney im Oktober 2025

Getty Images Martha Stewart, Unternehmerin