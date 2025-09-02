Seltenes Familienfoto: Jimmy Fallon ist in Urlaubslaune

Jimmy Fallon (50) hat seine Fans mit einem seltenen Familienfoto überrascht. Der Moderator der "Tonight Show" teilte auf Instagram einen Schnappschuss von einem entspannten Sommertag am See. Zu sehen ist Jimmy, wie er lachend die Arme hebt, während eine seiner Töchter vor ihm posiert. Seine Frau Nancy Juvonen (58) schließt die Szene ab und hält ein Peace-Zeichen in die Kamera, ihren Arm dabei um ihre zweite Tochter gelegt, die mit ausgestreckten Armen ebenfalls Teil des Bildes ist. "Das ist bevor meine Schwägerin sagte: 'Ein bisschen weniger bitte'", witzelte Jimmy in der Bildunterschrift und sorgte damit für begeistert lachende Kommentare seiner Follower.

Die Ferienzeit scheint für die Familie Fallon-Juvonen voller Leichtigkeit und gemeinsamer Momente zu stecken. Jimmy und Nancy haben zwei Töchter, Winnie und Frances, die in dem Instagram-Foto im Mittelpunkt stehen. Obwohl der Entertainer seinen Fans mit seinen Anekdoten von Familie und Alltag häufig gute Laune bereitet, zeigt er seine Kinder nur selten öffentlich. Doch gerade jetzt, zum Ende der Ferien, wollte er wohl ein Stück dieses Familienglücks mit seinen Anhängern teilen. Der Tagesausflug an den See ist nur ein weiteres Beispiel für den besonderen Humor und die enge Bindung innerhalb der Familie.

In Interviews hat sich Jimmy in der Vergangenheit immer wieder herzlich über seine Rolle als Vater geäußert. "Früher habe ich für mich selbst an meiner Karriere gearbeitet. Jetzt mache ich das für meine Kinder", verriet er einmal in einem Gespräch und erklärte, er wolle ihnen vor allem mitgeben, dass Kreativität und Leidenschaft der beste Motor für ein erfülltes Leben seien. Und obwohl der Herbst bevorsteht und damit wieder die Schulzeit seiner beiden Töchter beginnt, zeigt der Moderator sich wehmütig und scherzte in einem Interview laut People Magazine, er würde sie am liebsten für immer bei sich behalten – auch wenn Winnie und Frances mit Freude und Neugier auf das neue Schuljahr blicken.

Instagram / jimmyfallon Jimmy Fallon mit seiner Frau und seinen Töchtern, September 2024

Getty Images Moderator Jimmy Fallon, Met Gala 2025

Instagram / jimmyfallon Jimmy Fallon mit seiner Frau Nancy Juvonen und seinen Töchtern Winnie Rose and Frances Cole