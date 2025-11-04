Macaulay Culkin kehrt als erwachsener Kevin für Spot zurück

Macaulay Culkin (45) schlüpft wieder in die Rolle seines legendären Charakters Kevin McCallister aus dem Kultfilm Kevin – Allein zu Haus. In einer neuen Werbekampagne für Home Instead, die passend zum 35. Jubiläum des Weihnachtsklassikers erscheint, zeigt sich Kevin von einer reiferen Seite. Statt sein Zuhause vor Einbrechern zu schützen, kümmert er sich nun um die Sicherheit seiner alternden Mutter. Mit einem detaillierten "Sicherheitsplan", der Luftpolsterfolie, Salz auf vereisten Stufen und das Befestigen von Teppichen umfasst, will Kevin das Haus seiner Mutter winterfest machen.

In dem Spot "Home But Not Alone" telefoniert Kevin mit einem seiner vielen Geschwister und sagt: "Ich bin einfach besorgt, dass Mom allein ist", bevor draußen eine Schaufel in den Schnee knallt – es ist die Enkelin von Old Man Marley, die plötzlich vor ihm steht und den Gehweg freiräumt. Weitere Spots der Kampagne zeigen laut Entertainment Weekly, wie Kevin Pizza für seine Mutter bestellt, den Wocheneinkauf erledigt – inklusive einer witzigen Anspielung auf die berühmte platzende Einkaufstüten-Szene – und sie schließlich beruhigt zu Hause lässt, ohne sich um ihre Sicherheit sorgen zu müssen.

Macaulay, der selbst Vater von zwei Kindern ist, blickt mittlerweile humorvoll und pragmatisch auf seine Vergangenheit als Kinderstar zurück. Im vergangenen Jahr tourte er mit "A Nostalgic Night With Macaulay Culkin" durch mehrere Städte der USA, zeigte den Film und beantwortete Fragen. In einer der Veranstaltungen zu Ehren des Films verriet er, dass er sogar darüber nachgedacht hatte, das berühmte Kevin-Haus zu kaufen, um daraus eine Attraktion für Fans zu machen. Letztlich entschied er sich dagegen: "Ich habe Kinder, ich bin beschäftigt."

Imago Macaulay Culkin beim Training Camp der Los Angeles Rams an der Loyola Marymount University, Juli 2025

Facebook / YODA BBY ABY Photoshop-Bild von Macaulay Culkin und Catherine O'Hara, November 2024

Action Press/Moviestore Collection Daniel Stern, Macaulay Culkin und Joe Pesci in "Kevin – Allein zu Haus"