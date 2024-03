Scheidungsverfahren: Meadow Walkers Ex fordert Unterhalt!

Meadow Walker (25) soll blechen! Vor wenigen Wochen hatte die Tochter des verstorbenen Hollywoodstars Paul Walker (✝40) nach drei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Mann Louis Thornton-Allan bekannt gegeben. Dieser fordert nun Geld von seiner Ex! Wie Radar Online berichtet, reichte der Student zuletzt einen Antrag bei Gericht ein, laut dem seine Verflossene ihm Ehegattenunterhalt zahlen solle. Dabei beruft er sich auf den "unterzeichneten vorehelichen Vertrag" des ehemaligen Paars. Zudem solle das Model die Anwaltskosten des angehenden Schauspielers tragen. Was Meadow wohl dazu sagt?

Immerhin stellte die 25-Jährige vor Gericht erst kürzlich selbst einen Antrag, dass eben dieser Unterhalt wegfallen solle – sie fordert, dass Louis keinen Ehegattenunterhalt bekommt und der Ehevertrag somit nicht gilt. In den Scheidungsdokumenten wird der Grund für die Trennung mit "unüberbrückbare Differenzen" angegeben, als Datum für das Liebes-Aus ist der 3. Januar 2024 angegeben. Diesen Angaben soll Louis in seinem Antrag zumindest zugestimmt haben – was die Unterhaltszahlungen angeht, widerspricht er seiner Ex aber.

Meadow und Louis erlebten ihre Liebe im Eiltempo. Im Juli 2021 hatten die zwei erstmals publik gemacht, dass sie ein Paar sind. Nur kurz darauf folgte die Verlobung der beiden. Ihre Hochzeit feierten die zwei am Strand – und kein Geringerer als Vin Diesel (56), der beste Freund ihres verstorbenen Vaters, führte die Braut zum Altar. Was zunächst wie eine märchenhafte Liebe wirkte, endete schließlich im vergangenen Herbst. "Nach drei wundervollen Ehejahren haben wir uns darauf geeinigt, uns freundschaftlich zu trennen. Wir lieben und respektieren uns und werden uns auch weiterhin gegenseitig unterstützen", hieß es in einem Statement der Eheleute auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Getty Images Meadow Walker, Model

Anzeige Anzeige

Instagram / meadowwalker Vin Diesel und Meadow Walker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr die Entscheidung von Louis Thornton-Allan, Ehegattenunterhalt zu beantragen? Ich verstehe seine Gründe! Ich fände es besser, wenn er darauf verzichtet hätte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de