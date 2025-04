Paul Walkers (†) Tochter Meadow zeigt sich oben ohne im Netz

Meadow Walker (26) ist die Tochter des verstorbenen Fast & Furious-Darstellers Paul Walker (✝40). Im Netz sorgt das US-Model nun mächtig für Aufsehen, denn es teilt eine Instagram-Fotostrecke, auf der ein Bild besonders heraussticht: eines, auf dem Meadow oben ohne zu sehen ist! Zwar bedeckt die Schauspielerin ihre Brust mit ihrer Hand, dennoch lässt sie viel Haut zu und trägt lediglich einen Slip. Ihren Schnappschuss lässt die 26-Jährige für sich sprechen und kommentiert ihn nicht weiter.

Neben dem freizügigen Bild teilt Meadow außerdem ein Foto, auf dem sie mit Augenpads in einem Waschbecken sitzt, ein Foto eines Hundes mit einer coolen Sonnenbrille oder ein Bild, auf dem sie in einem Spitzen-BH auf einem Bett liegt und beherzt lacht. Die Einblicke in ihr bewegtes Leben scheinen ihren Fans besonders zu gefallen. Sie loben die Tochter des Filmstars in der Kommentarspalte des Beitrags mit Worten wie: "Du bist die Schönste von allen!"

Meadows Vater verstarb mit 40 Jahren bei einem tragischen Autounfall, als seine Tochter 14 Jahre alt war. Mittlerweile ist sie eine erwachsene Frau und eifert neben ihrer Karriere als Model ihrem berühmten Papa nach: Meadow ist ebenfalls in der Schauspielbranche tätig. Wie auch ihr verstorbener Vater ist sie Teil der beliebten Filmreihe, dank der Paul zum Hollywoodstar wurde: Meadow spielt in "Fast X" an der Seite ihres Patenonkels Vin Diesel (57) mit.

Instagram / meadowwalker Paul Walkers Tochter Meadow, April 2025

Getty Images Meadow Walker und Vin Diesel, Mai 2023

