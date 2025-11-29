Verwirrter Thomas Gottschalk sorgt erneut für Stirnrunzeln

"29, 28, 27, 26, 25 ...", zählte Moderationslegende Thomas Gottschalk (75) bei der Romy-Gala verwirrt seine verbleibende Redezeit herunter, anstatt sie für seine Ansprache zu nutzen. Diese und andere Irritationen – etwa ein fünffach wiederholtes, nicht ganz rundes Wortspiel aus Romy und Thommy – ließen das Publikum der Preisverleihung sorgenvoll auf die Bühne blicken, als der 75-Jährige am Freitagabend in Kitzbühel für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Eine neu ins Leben gerufene Diamant-Romy sollte er erhalten, doch statt wie früher das Publikum mit Witz und Charme in seinen Bann zu ziehen, legte Thomas einen weiteren kuriosen Auftritt hin. Unter anderem Aussagen wie "Michael Jackson ist als Konkurrenz weggebrochen" ließen die Zuschauer laut Oe24 ratlos zurück.

Die Romy-Entgleisung, die letztlich durch mutiges Eingreifen von "Bergdoktor" Hans Sigl (56) beendet wurde, folgte nur rund zwei Wochen, nachdem Thomas bereits bei der Bambi-Verleihung in München hatte durchblicken lassen, dass vom schlagfertigen Talkmaster nicht mehr viel übrig ist. Auch dort wirkte der Entertainer teils verwirrt und orientierungslos, verpasste seinen Einsatz, stotterte und versuchte sich an Wortspielen wie "Cher, Cher, nichts ist so schwer wie Cher", die beim Publikum für Stirnrunzeln sorgten. Am Ende kassierte er sogar Buhrufe, als er vor rund 1.000 geladenen Gästen und zahlreichen Livestream-Zuschauern erklärte, dass die Sängerin die einzige Frau sei, die er in seinem Leben je ernst genommen habe.

Der Auftritt in Kitzbühel wurde parallel zur Live-Übertragung viel diskutiert – nicht nur wegen Thommys ungewöhnlicher Rede, sondern auch aufgrund besorgter Stimmen, die seinen gesundheitlichen Zustand hinterfragten. Der Moderator, der in wenigen Tagen bei RTL mit der Sendung Denn sie wissen nicht, was passiert seinen endgültigen Abschied aus der TV-Welt feiert, erklärte laut Bild nach der Gala: "Mir geht es so gut, wie es einem 75-Jährigen gehen kann." Aktuell sei er viel in Bewegung, da ein Umzug anstehe, bei dem er kistenweise Bücher und CDs schleppe. Die besondere Romy sei für ihn ein würdiger Höhepunkt seiner langen Karriere, die bald enden werde.

Getty Images Thomas Gottschalk im November 2023 in Offenburg

BrauerPhotos / Dominik Beckmann für Hubert Burda Media Thomas Gottschalk und Cher beim Bambi 2025 in der Bavaria Filmstadt in München

Getty Images Thomas Gottschalk, 2025