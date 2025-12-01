Mit 49 Oma: Claudelle Deckert sinniert über neue Lebensphase

Claudelle Deckert (51) verrät, wie es sich anfühlt, mit 49 Oma zu werden – und wie sehr dieser Moment ihr Leben auf den Kopf stellte. Bei der Kinderlachen-Gala reflektierte die Schauspielerin im Gespräch mit Promiflash offen über ihre Gefühlswelt. Sie erzählte, dass ihr der neue Familienzuwachs einen unerwartet klaren Blick auf die eigene Lebensphase beschert habe. "Man spürt so ganz krass, dass man in die nächste Generation geht", betonte die Medienpersönlichkeit. Claudelle machte deutlich, dass der Schritt zur Großmutter für sie mehr ist als ein süßer Titel – es ist eine große Veränderung.

Im Interview schilderte Claudelle, wie sich ihr Blick auf Zeit, Verantwortung und Prioritäten verändert habe. "Man hat nicht mehr diese Präsenz von dieser Jugendlichkeit", erklärte sie gegenüber Promiflash. Sie empfinde das Omasein als Übergang in ein neues Kapitel: "Man muss Platz machen für die neue Generation." Besonders eindrücklich wurde sie, als sie ihren Gedanken einen existenziellen Ton gab: "Das ist mir so krass bewusst geworden, weil meine Eltern leben noch, aber es ist jetzt so die Hälfte meines Lebens um, es geht so langsam Richtung Ende." Zugleich zog sie einen Vergleich zu Frauen in ihrem Umfeld, die bewusst kinderlos sind: "Die merken das gar nicht so. Die leben einfach."

Die Babynews verkündete Claudelles Tochter Romy Deckert im Herbst 2023 höchstpersönlich auf Instagram. Damals postete die frischgebackene Mutter ein berührendes Foto, auf dem sie gemeinsam mit ihrem Mann Chris die winzige Hand ihres Sohnes hält. Dazu schrieb Romy: "Charles. 10.11.2023 – vom Bauch direkt in unser Herz." Voller Stolz ergänzte sie: "Wir sind voller Liebe, Freude und Glück und genießen das Kennenlernen." Oma Claudelle teilte den Meilenstein ebenfalls mit ihrer Community und verriet in ihrer Story den vollen Namen ihres Enkels: Charles Dean Deckert.

Imago Claudelle Deckert, Kinderlachen Gala 2025 in Dortmund

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert in Amsterdam

Instagram / claudelle.loves Claudelle Deckert mit ihrer Tochter Romy Deckert