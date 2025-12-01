Thomas Gottschalk feiert TV-Abschied trotz der Krebsdiagnose

Thomas Gottschalk (75) hat eine schockierende Nachricht mit der Öffentlichkeit geteilt: Der Moderator hat eine aggressive Krebserkrankung. Doch trotz dieser Diagnose plant er, am kommenden Samstag, dem 6. Dezember, ein letztes Mal auf die Bühne einer Samstagabendshow zu treten. Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (51) und Günther Jauch (69) wird er die Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" moderieren und einen besonderen Abschiedsabend feiern. Ein RTL-Sprecher bestätigte, dass Gottschalk ausdrücklich darum gebeten habe, die Sendung planmäßig stattfinden zu lassen.

Die schweren Monate, die hinter dem Entertainer und seiner Ehefrau Karina liegen, wurden erst jetzt bekannt. Heimlich habe sich der 75-Jährige intensiven Behandlungen unterzogen – darunter 33 Bestrahlungen sowie mehrere Operationen, wie er Bild verriet. Trotz der Belastungen und starken Schmerzmittel, die seinen Alltag derzeit bestimmen, bleibt Gottschalk seinem Lebensmotto treu: Humor und Optimismus. Seine Kolleginnen und Kollegen unterstützen ihn dabei. Barbara und Günther, mit denen er die Sendung am Samstag moderieren wird, äußerten sich voller Respekt und Vorfreude über den geplanten Abschied.

Lange hatte das Publikum nichts von Thomas' schwerer Krankheit geahnt. Auch bei seinen Auftritten blieb das Schicksal im Verborgenen. Erst jetzt sprach die TV-Legende offen über den seltenen, bösartigen Tumor, der sein Leben seit Monaten bestimmte. "Ich glaube, es wird Zeit, dass wir die Karten auf den Tisch legen. Ich habe Krebs", erklärte Thomas in einem Gespräch mit dem Blatt. Seine Ehefrau berichtete, wie schockierend die Diagnose gewesen war: "Die Diagnose war heftig. Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen."

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019

Getty Images Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, TV-Kollegen

BrauerPhotos / Dominik Beckmann für Hubert Burda Media Thomas Gottschalk beim Bambi 2025 in der Bavaria Filmstadt in München