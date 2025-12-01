Boris Becker gedenkt still Tennislegende Nicola Pietrangeli

Die Tenniswelt nimmt Abschied von einer ihrer größten Legenden: Nicola Pietrangeli ist im Alter von 92 Jahren verstorben – nur wenige Monate nach seinem Sohn. Während Rafael Nadal (39) die Öffentlichkeit mit einer kurzen Mitteilung auf den Tod des Italieners aufmerksam machte, verabschiedete sich Boris Becker (58) in stiller Anteilnahme. Der ehemalige deutsche Tennisstar ehrte Nicola, indem er sowohl die Todesmeldung als auch Rafaels Worte in seinen Instagram-Storys teilte. Ein zurückhaltender, dennoch sehr bedeutsamer letzter Gruß an die Legende des Tennissports.

Der Italiener galt zu Lebzeiten als einer der herausragendsten Athleten des Tennissports. Als zweifacher French-Open-Champion hatte er sich in den 1950er- und 60er-Jahren in die Geschichtsbücher eingetragen. Sein sportliches Erbe und die Art, wie er seinen Karriereweg prägte, machten ihn zu einem Vorbild für viele Generationen nachfolgender Tennisspieler. Der Sportler war zudem bekannt für seine freundliche, aber gleichzeitig konkurrenzfähige Haltung, die ihn sowohl auf als auch abseits des Platzes zu einem bewunderten Charakter machte. 1976 führte Nicola Italien als Teamchef zum Davis-Cup-Sieg. 1986 erfolgte seine Aufnahme in die International Tennis Hall of Fame – als erster Italiener in der Geschichte.

In der Vergangenheit war das Leben der Tennis-Ikone mit einer unvergleichlichen Rückhand von Höhen und Tiefen geprägt. Seinen sportlichen Erfolgen standen später gesundheitliche Probleme gegenüber, die ihn stark beeinflussten. Ein schwerer Hüftbruch und der Verlust eines Sohnes im Juli 2025 stellten dunkle Kapitel in seinem späten Leben dar. Dennoch bleibt Nicola Pietrangeli nicht nur als Spieler unvergessen, sondern auch als Mensch, der sein Leben dem Sport und seiner Familie widmete. Der italienische Tennisverband würdigte ihn als "Vater unserer Tennisbewegung", wie Spiegel berichtete. Der stille Tribut von Boris, dem frischgebackenen Papa, und Rafael unterstreicht die tiefe Wertschätzung, die Tennis-Ikonen weltweit für ihn empfanden.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Der ehemalige Tennisstar Boris Becker gedenkt der Tennis-Legende Nicola Pietrangeli, Dezember 2025.

Getty Images Nicola Pietrangeli, November 2017

