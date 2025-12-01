Ei gelegt: Kate Beckinsale schockiert mit bizarrer Anekdote

Kate Beckinsale (52) hat mit einer merkwürdigen Erzählung für Verwunderung gesorgt: Die Schauspielerin berichtete in Jimmy Kimmel Live, der Freund ihrer Tochter Lily Mo Sheen (26) habe kürzlich zwei Eier gelegt. Passiert sei das innerhalb einer Woche, erzählte Kate im Gespräch mit Gastgeber Jimmy Kimmel (58). Namen nannte sie nicht, wohl aber Details: "Es hatte eine Schale und ein Eigelb", berichtete Kate. Der junge Mann stamme nicht etwa aus Großbritannien, sondern aus New Jersey, betonte sie und erklärte, der Vorfall sei beide Male im Badezimmer bemerkt worden. Dem verblüfften Gastgeber zeigte sie sogar ein Foto, dem Publikum allerdings nicht. Jimmy reagierte mit einem Witz und taufte den Unbekannten prompt: "Der Freund deiner Tochter ist der Osterhase – es gibt keine andere Erklärung."

In der Sendung hielt Kate fest, dass sie selbst der Sache zunächst misstraute und den Verdacht hatte, es könne "ein bisschen ausgeschmückt" sein. Doch die Angst des jungen Mannes überzeugte sie. "Beim ersten Mal war er wirklich verängstigt", erklärte die "Underworld"-Darstellerin. Laut Kate habe der Freund das Ei zerdrückt, um zu sehen, was drin war, und ein Eigelb gefunden, "wie bei einem hart gekochten Ei, irgendwie in ihm gekocht". Eine Woche später schrieb Lily ihrer Mutter: "Er hat es wieder getan." Jimmy war fassungslos und versuchte, mit einem Augenzwinkern Hilfe zu mobilisieren: Man solle die Geschichte verbreiten, um herauszufinden, "warum er Eier produziert", sagte er in der Show. Die Schauspielerin berichtete außerdem, sie habe Fotos an Ärzte geschickt, die unterschiedlich reagiert hätten. Dem Publikum zeigte sie die Aufnahme nicht: Das Bild sei "ein bisschen eklig" und "ziemlich medizinisch", sagte sie in der Sendung.

Jimmy räumte in der Show ein, dass ihr gesamtes Gespräch durch Beckinsales Ei-Geschichte völlig aus dem Ruder gelaufen war. "Tut mir auch leid, dass wir keine Zeit mehr haben, über deinen Film zu sprechen, aber du bist echt klasse darin", sagte er zu Kate und fügte hinzu: "Wir machen die Sendung schon sehr lange. Ich weiß nicht, ob wir jemals eine verrücktere Geschichte hatten als diese." Währenddessen rätseln Fans im Kommentarbereich des Interviews auf YouTube, was es mit dieser seltsamen Geschichte auf sich hat. "Sie weiß genau, was sie hier tut", schrieb ein Zuschauer. "Entweder hat sie gewettet, diesen Unsinn zu erzählen, oder sie will uns nur auf den Arm nehmen." Ein anderer ergänzte: "Ich weigere mich zu glauben, dass wir nicht in einer Impro-Show leben." Ein Sprecher von Kate wollte sich laut People nicht weiter zu der merkwürdigen Eier-Geschichte äußern.

Getty Images Kate Beckinsale, Dezember 2023

Imeh Akpanudosen/Getty Images Kate Beckinsale und Lily Mo Sheen 2013 in Santa Monica

Getty Images Kate Beckinsale, September 2024