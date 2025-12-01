Kumpel verrät: Eva will Olli Pocher als Dschungel-Begleiter

Die Gerüchteküche brodelt: Zwischen Evanthia Benetatou (33) und Oliver Pocher (47) soll es angeblich gewaltig knistern. Wie ihr guter Kumpel Paul-Henry Duval nun gegenüber InTouch ausplaudert, fasst das Reality-TV-Sternchen den Comedian sogar als Begleiter für seinen angeblichen Aufenthalt im Dschungelcamp ins Auge: "Eva wünscht sich, dass Pocher sie nach Australien begleitet." Schon im Vorfeld sollen sich die beiden regelmäßig getroffen haben: Unter anderem sei das Auto des Comedians häufiger vor Evas Tür gesichtet worden, heißt es aus ihrem Umfeld. Auch sie habe bereits mehrfach bei ihm Halt gemacht.

Paul-Henry verriet dem Magazin, dass er ursprünglich als Begleitperson eingeplant war. "Ich habe mich total gefreut, als sie mich gefragt hat", erzählte er. Als Flugbegleiter habe er dafür sogar Urlaub eingereicht und das Visum sei über die Produktionsfirma organisiert worden. Doch dann kam die Absage. "Jetzt habe ich im Februar zwei Wochen frei und kann damit nichts anfangen", klagte Paul-Henry. Die Abfuhr scheint jedoch nicht der einzige Grund für seinen Frust zu sein. Der langjährige Bekannte warf ihr vor, sie interessiere sich inzwischen mehr für mediale Aufmerksamkeit als für echte Freunde: "Ich bin menschlich total enttäuscht von Eva."

Inmitten aller Spekulationen rund um Olli und sich stellte Eva erst Anfang November bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" klar, dass Dating derzeit keine Hauptrolle in ihrem Leben spielt. "Dieses Jahr ist der Fokus auf meinem Kind und auf meinem kleinen Comeback im TV", behauptete sie gegenüber Promiflash. Denn in Sachen Liebe habe sie ganz klare Vorstellungen: "Der Richtige an meiner Seite muss bestimmte Bedingungen erfüllen."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Eva Benetatou und Olli Pocher

Getty Images Paul-Henry Duval im November 2017

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George im Juni 2025