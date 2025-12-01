"Sexpuppe": Vanessa Nwattu wehrt sich gegen Aleks' Vorwürfe

Es ist so weit: Beim Lagerfeuer von Temptation Island V.I.P. sieht Vanessa Nwattu (25) zum ersten Mal die Clips von ihrem Verlobten Aleks Petrovic (34), in denen er sich abfällig über ihre Sexflaute äußert. Die Reality-TV-Bekanntheit winkt ab: "Das kenne ich schon." Als Moderatorin Janin Ullmann (44) irritiert nachhakt, erklärt Vanessa: "Ich weiß, dass das ein Thema bei uns ist. [...] Mir geht es in einer Beziehung um viele andere Punkte, damit ich mich auch emotional fallen lassen kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann bin ich kein Mensch, der dann einfach hinhält, als wäre ich eine Sexpuppe."

Vanessa ist nicht überrascht von Aleks' Aussagen, aber dennoch enttäuscht. "Ich hätte nicht gedacht, dass er das jetzt hier erzählt – kann er aber gerne machen, wenn er das möchte, dann kann ich ja auch meinen Teil der Geschichte sagen", meint sie. Wie es mit ihrer Beziehung weitergehen soll, scheint Vanessa allerdings so langsam ernsthaft anzuzweifeln. "Ich weiß gar nicht mehr, was ich hoffen soll. Wenn man so unsicher ist, obwohl man einer Frau einen Ring an den Finger gesteckt hat [...]. Was soll ich dann noch machen?", fragt sie verzweifelt.

Die Szenen, in denen Aleks auf die übelste Art über seine Verlobte herzieht, wurden schon vor einigen Wochen zum ersten Mal ausgestrahlt. Daher hatte der selbst ernannte maskuline Mann schon genug Zeit, sich zu seinen verbalen Entgleisungen zu äußern. Auf Instagram gestand er, dass er mit seinem Verhalten in der Show sehr hadert. "Es ist wirklich sehr erschreckend, dass ich tatsächlich dachte, dass ich im Recht bin. Das ist echt peinlich und unangenehm", machte er deutlich.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

