Selten: Pietro Lombardi präsentiert sich ohne seine Basecap

Pietro Lombardi (33) sorgt mit seinem Auftritt beim Telekom Starkick 2025 in Bonn für eine Überraschung. Normalerweise trägt der Sänger sowohl im Alltag als auch bei öffentlichen Auftritten immer eine Basecap. Wie es darunter aussieht, können Fans seit Jahren nur spekulieren. Auf dem Fußballplatz verzichtete der Musiker aber auf sein Lieblings-Accessoire – und zeigt seine akkurat frisierte Frise.

Seine Haare trägt Pietro sehr kurz und an den Seiten abrasiert – und sieht auf den ersten Blick im grünen Trikot aus wie ein anderer Mensch. Mit dem Look dürften einige aber gar nicht gerechnet haben. Anfang dieses Jahres erzählte er auf Instagram, er leide unter "extremem Haarausfall" und habe schon "fast eine Glatze". Zwar hat der 32-Jährige keine voluminöse Mähne – von einer Glatze kann aber wohl kaum die Rede sein.

Der dreifache Papa gestand damals auch, dass er seine Cap zwar "liebe", ab und zu aber auch gerne mal ohne unterwegs wäre. Jedoch scheint das dem sonst so souverän wirkenden Künstler nicht so leicht zu fallen. "Ich habe auch mal Bock, ohne Kappe rauszugehen. Aber so fehlt mir irgendwie das Selbstbewusstsein, so wie die Haare gerade sind", gestand er. Ob er seitdem etwas an seiner Frisur optimiert hat oder beim Fußballspielen einfach nur aus praktischen Gründen auf die Kopfbedeckung verzichtet hat, kommentierte er bislang nicht.

Imago Pietro Lombardi, Sänger

Imago Pietro Lombardi beim Telekom Star Kick 2025 im Telekom Dome in Bonn

IMAGO / Panama Pictures Pietro Lombardi bei der Premiere von "Love Island VIP" 2025