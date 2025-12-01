Wer ist schuld? Das Temptation-Light ertönt zum zweiten Mal

Folge neun von Temptation Island V.I.P. brachte Fans das lang ersehnte Einzellagerfeuer von Vanessa Nwattu (25) – doch es geht auch spannend weiter, wie die Vorschau für Folge zehn vermuten lässt. Zu sehen ist, dass das sogenannte Temptation-Light das zweite Mal zu leuchten beginnt: Das bedeutet, dass einer der vergebenen Kandidaten eine Grenze seines Partners deutlich überschritten hat. Da es in der Männer-Villa aufflammt, stellt sich die Frage: Welche der Ladys hat den Alarm mit ihrem Fehlverhalten ausgelöst?

Laurenz Pesch reagiert irritiert auf die Sirene, die am helllichten Tage losheult. "Wie kann ein Temptation-Light mittags überhaupt zustande kommen?", fragt er verwirrt und ahnt wohl nichts Böses. Vielleicht könnte es allerdings seine eigene Freundin Brenda Brinkmann sein, die den Alarm ausgelöst hat. Ebenfalls zu sehen ist, wie sie am Pool einem Verführer mit dem Gesicht verdächtig nah kommt. Ob zwischen Brenda und dem Verführer etwas passiert, bleibt vorerst spannend – es könnte auch Melissa Heitmann (29) sein, die das Licht auslöst. In Folge neun verliert sie recht eindeutige Worte über eine mögliche Trennung von ihrem Freund Marwin Klute (28) und flirtet mit dem Verführer Kevin.

Bislang hat das Temptation-Light nur einmal aufgeheult. Damals löste Aleksandar Petrovic (34) den Alarm aus, als er auf herablassende Art über seine Verlobte Vanessa und ihr eingeschlafenes Sexleben auspackte. Mit diesen Aufnahmen wurde sie in der aktuellen Folge neun endlich konfrontiert – und Vanessa fand klare Worte. "Ich hätte nicht gedacht, dass er das jetzt hier erzählt – kann er aber gerne machen, wenn er das möchte, dann kann ich ja auch meinen Teil der Geschichte sagen", gab sie zu und fügte hinzu: "Mir geht es in einer Beziehung um viele andere Punkte, damit ich mich auch emotional fallen lassen kann. Wenn das nicht gegeben ist, dann bin ich kein Mensch, der dann einfach hinhält, als wäre ich eine Sexpuppe."

RTL "Temptation Island V.I.P."-Moderatorin Janin Ullmann zeigt das Temptation-Light

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTL Melissa Heitmann mit "Temptation Island V.I.P."-Verführer Kevin