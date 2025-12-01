Nach Temptation-Drama: Aleks bekommt therapeutische Hilfe

Aleksandar Petrovic (34) sorgt derzeit für Aufsehen durch sein Verhalten in der Reality-Show Temptation Island V.I.P.. In der aktuellen Folge der Show hat seine Verlobte Vanessa Nwattu (25) die umstrittenen Szenen während eines Einzel-Lagerfeuers zu sehen bekommen. Daraufhin meldet sich Aleks über Instagram zu Wort, entschuldigt sich und gibt bekannt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. "Ich arbeite professionell an mir mit externer Hilfe – therapeutische Hilfe und dazu noch ein Coaching zum Thema emotionale Intelligenz –, damit ich solch ein demütigendes, abwertendes und unmenschliches Verhalten nie wieder an den Tag lege", erklärt der Realitystar.

Seine Instagram-Story widmet Aleks vor allem einer ausführlichen Entschuldigung gegenüber Vanessa und anderen betroffenen Frauen. Er zeigt sich tief betroffen und bereut sein Verhalten: "Es tut mir von Herzen leid… Es bricht mir das Herz zu wissen, wie sehr Vanessa darunter gelitten hat." Aleks betont, dass er nicht erwarte, dass ihm vergeben werde, da er spüre, dass er das nicht verdiene – dennoch wolle er Verantwortung übernehmen und an seinem Verhalten arbeiten, um solche Situationen in Zukunft zu vermeiden.

Die Beziehung von Aleks und Vanessa stand aufgrund toxischer Verhaltensmuster und schwieriger Zeiten in ihrer Partnerschaft bereits mehrfach im Fokus. Vanessa zeigte sich in der Vergangenheit trotz allem reflektiert und richtete ihren Dank an die Show sowie die Beteiligten, da sie ihr ermöglichten, bestimmte Muster klarer zu erkennen. Es bleibt abzuwarten, wie es für die beiden weitergeht, doch Aleks' Schritt in Richtung therapeutische Unterstützung könnte ein Weg zur Verbesserung des Umgangs miteinander darstellen. Ihr Auftritt bei "Temptation Island V.I.P." führt für beide offensichtlich zu einem Prozess der Erkenntnis.

Anzeige Anzeige

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Aleksander Petrović und Vanessa Nwattu, Liebespaar

Anzeige Anzeige

Instagram / aleks_petrovic Aleks Petrovic im November 2025