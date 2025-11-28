Emmy reagiert auf Aleks und Vanessas angebliches Comeback

Emmy Russ (26) meldet sich zu Wort: Während Vanessa Nwattu (25) und Aleksandar Petrovic (34) aktuell bei Temptation Island V.I.P. für Schlagzeilen sorgen, überschlagen sich die Gerüchte um ein mögliches Liebes-Comeback. Fans wollen die beiden kürzlich vertraut in Südafrika gesehen haben, angeblich sogar als Zimmer-Partner. Das Timing heizt die Spekulationen an, denn das Paar galt zwischenzeitlich als getrennt und Emmy wurde in dieser Phase mit Aleks in Verbindung gebracht. Jetzt stellt die Reality-Darstellerin öffentlich klar, was sie von den jüngsten Erzählungen hält – und wählt dabei deutliche Worte.

Auslöser ist ein Instagram-Clip von Sanijel Jakimovski, der die angeblichen Sichtungen thematisiert. Unter dieses Video schreibt Emmy: "Diese 'Augenzeugenberichte'. Alles Bullshit", und distanziert sich damit klar von den kursierenden Erzählungen. Zuvor hatten mehrere Nutzer in Kommentaren behauptet, Vanessa und Aleks in Südafrika bei gemeinsamen Aktivitäten beobachtet zu haben, inklusive Check-in in dasselbe Zimmer. Dass "Temptation Island V.I.P." parallel im TV läuft, macht die Lage unübersichtlich: Was im Fernsehen zu sehen ist, spiegelt die Gegenwart der Beteiligten nicht zwingend wider, weshalb Online-Diskussionen besonders hitzig geführt werden.

Vanessa und Aleks lernten sich im Reality-Kosmos kennen und sorgten mit emotionalen Momenten vor der Kamera immer wieder für Gesprächsstoff. Beide pflegen eine aktive Präsenz in sozialen Netzwerken, was Spekulationen zusätzlich befeuert, wenn sich Details aus Storys oder Postings vermeintlich deuten lassen. Emmy, die als Model und Social-Media-Star längst ihre eigene Community aufgebaut hat, positioniert sich in solchen Situationen gerne direkt und ohne Umschweife. Es bleibt abzuwarten, ob es sich bei Emmys Antwort auf die Gerüchte nur um einen weiteren PR-Gag handelt.

Collage: Imago, Instagram Emmy Russ, Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu

RTL Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleks Petrovic bei "Temptation Island V.I.P." 2025