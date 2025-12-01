König Charles löscht Ex-Prinz Andrew aus Geschichtsbüchern

König Charles (77) hat nun entschieden, die letzten verbliebenen royalen Ehrungen seines Bruders Andrew Mountbatten Windsor (65) zu widerrufen. Wie The Gazette, das offizielle britische Verkündungsorgan, jetzt veröffentlichte, wird der ehemalige Prinz aus den Registern des prestigeträchtigen "Order of the Garter" sowie des "Royal Victorian Order" endgültig gestrichen. Dieser klare Schnitt erfolgt rückwirkend zum 30. Oktober, als der König das Vorhaben erstmals ankündigte. Die Ehren, die Andrew einst von seiner Mutter, der verstorbenen Queen Elizabeth (†96), verliehen wurden, galten bis zu ihrer Aberkennung als eine der höchsten Auszeichnungen für Mitglieder des britischen Königshauses.

Die Entscheidung folgt auf ein schwieriges Jahr für Andrew, der bereits vor einiger Zeit im Zusammenhang mit der Epstein-Affäre seine royalen Pflichten niedergelegt hatte. Bereits 2022 entzog ihm die damalige Königin laut People Magazine seine militärischen Titel sowie königliche Schirmherrschaften. Zudem wurde bekannt, dass Andrew einen Rechtsstreit mit Virginia Giuffre (†41), die ihn im Epstein-Skandal des sexuellen Missbrauchs beschuldigte, außergerichtlich beigelegt hatte. Dies hatte seinen ohnehin angeschlagenen Ruf noch weiter beschädigt. Der jüngste Schritt von König Charles zeigt nun deutlich, wie entschlossen er ist, die Reputation der Monarchie zu schützen.

Andrew, der nun nur noch seinen bürgerlichen Namen trägt, war früher als Duke of York bekannt und genoss durch die Ehrungen der Royal Orders einen privilegierten Platz innerhalb der königlichen Familie. Der "Order of the Garter" zählt zu den ältesten und renommiertesten Ritterorden der Welt, während der "Royal Victorian Order" für herausragende Dienste an die Königin verliehen wird. Für Andrew bedeutet die jüngste Entscheidung nun einen weiteren Rückschlag. Obendrein muss er nun auch noch aus seinem Anwesen, der Royal Lodge in Windsor, ausziehen. Sein Umzug auf ein kleineres Anwesen im Sandringham Estate verzögert sich jedoch noch bis Februar.

Carl Court/Getty Images, Steve Parsons - WPA Pool/Getty Images Collage: König Charles und Prinz Andrew

Imago Prince Andrew trifft zur Requiem-Messe für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral ein

Getty Images Prinz Andrew und König Charles III., September 2025