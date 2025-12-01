Drehschluss: Dritte "Maxton Hall"-Staffel ist auf dem Weg

Die zweite Staffel Maxton Hall ist gerade erst vorbei, da gibt es bereits gute Nachrichten für die Fans: Wie Prime Video auf Instagram verkündet, konnten die Dreharbeiten der dritten Staffel bereits abgeschlossen werden. "Ruby und James' Geschichte ist noch längst nicht vorbei. 'Maxton Hall'-Staffel drei ist offiziell abgedreht", heißt es in dem Post. Das bedeutet, die Folgen gehen jetzt in die Postproduktion. Dazu packt das Streaming-Portal auch schon zwei Bilder aus dem großen Finale: Eines zeigt die Protagonisten Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten, 22) und James Beaufort (Damian Hardung, 27) in Schuluniform in den historischen Gängen. Auf der zweiten Aufnahme posiert der restliche Cast im Grünen. Einen genauen Termin für die letzte Staffel gibt es noch nicht, allerdings können Fans wohl spätestens im Frühjahr oder Sommer 2026 damit rechnen.

"Maxton Hall" war wohl der Überraschungserfolg für die deutsche Serienbranche. Schon die erste Staffel begeisterte die Fans weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Die zweite Season wurde sogar noch erfolgreicher. Wie das Portal Serienjunkies berichtete, dominierten die neuen Folgen Anfang November die Serien-Charts auf Prime Video in über 120 Ländern. Die Handlung basiert auf den "Save Me"-Romanen der Hamburger Schriftstellerin Mona Kasten. Da es sich dabei um eine Trilogie handelt, ergibt es Sinn, dass auch die Serie nach drei Staffeln endet. Für den internationalen Erfolg verantwortlich ist aber sicher in erster Linie die hochwertige Produktion von "Maxton Hall" – vor allem das Schloss Marienburg in der Nähe von Hannover bietet eine anschauliche und vor allem prunkvolle Kulisse.

Der Erfolg der Serie machte auch die Darsteller international zu Stars. Vor allem Hauptdarsteller Damian wurde zum absoluten Mädchenschwarm. Das deutsche Publikum wird den 27-Jährigen vor allem dank des Erfolgsformats Club der roten Bänder kennen. Er spielte aber auch eine Schlüsselrolle in der Netflix-Serie How to Sell Drugs Online (Fast). Aktuell ist Damian zudem in der RTL+-Produktion "Softies" zu sehen. Man sollte meinen, dass es da nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Hollywood an die Tür klopft. Daran hat der Serienstar aber wenig Interesse. "Deutscher Film ist so geil teilweise. Und auch europäischer Film", ist er laut moviepilot bei einer "Maxton Hall"-Pressekonferenz überzeugt. Er finde, der deutsche wie europäische Markt verdiene mehr Aufmerksamkeit.

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Damian Hardung und Harriet Herbig-Matten in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Imago Der Cast von "Maxton Hall", Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Damian Hardung, 75. Berlinale im Februar 2025