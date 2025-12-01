Sam Thompson bestätigt Beziehung mit Model Talitha Balinska

Sam Thompson (33) hat bestätigt, dass er offiziell mit dem Model Talitha Balinska zusammen ist. In seinem Podcast "Staying Relevant" erzählte der Reality-TV-Star, wie er ihr bei einem entspannten Dinner die Frage stellte. "Ich sagte einfach: 'Ich mag dich wirklich und ich würde gerne dein Freund sein.' Und sie hat Ja gesagt", teilte er begeistert mit. Bereits vor einigen Monaten hatten sich die beiden wiedergetroffen, nachdem Talitha als Überraschungsgast bei Sams Live-Show aufgetaucht war. Die Beziehung läuft offenbar so gut, dass Sam plant, sie im neuen Jahr auf eine Skireise mit seiner Schwester Louise Thompson (35) und deren Familie mitzunehmen.

Die Verbindung zwischen den beiden begann jedoch schon früher, denn Talitha hatte 2023 bei einer Kampagne für Sams und Reza Amiri-Garroussis Sonnenbrillenmarke gemodelt. Nun, ein Jahr nach dem Ende seiner fünfjährigen Beziehung mit Zara McDermott (28), scheint Sam wieder glücklich zu sein. Sein Podcast-Kollege Pete Wicks (37) gratulierte ihm dazu und bemerkte, wie sehr sich Sam in den letzten Monaten verändert habe. Ein interessanter Nebenaspekt: Sam will diesmal bewusst auf öffentliche Inszenierungen wie gemeinsame Instagram-Bilder im Partnerlook verzichten – ein Seitenhieb auf seine frühere Beziehung mit Zara inklusive.

Noch vor wenigen Wochen zeigte sich der Reality-TV-Star in seinem Podcast ganz entspannt, was die neue Liebe anging. Sam betonte: "Es gibt keinen Druck, und das ist das Schöne daran. Es gibt keinen Druck, es gibt keinen Zeitrahmen." Damals scherzte er sogar, dass das Model vielleicht nicht ganz so glücklich über diese Einstellung sei. "Vielleicht schießt sie mich nächste Woche ab", sagte er lachend. Dennoch wurde bereits da deutlich, dass es ernst wurde. Talitha lernte bei einem gemeinsamen Halloween-Wochenende bereits Sams Schwester Louise und deren Familie kennen. Für den Reality-TV-Star, der sehr an seinem Familienkreis hängt, war das ein wichtiger Schritt in Richtung feste Beziehung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Thompson, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Thompson und Pete Wicks, September 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Thompson und Zara McDermott, 2021

Anzeige