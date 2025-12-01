Dominic McLaughlin freute sich über Daniel Radcliffes Brief

Dominic McLaughlin, der Harry Potter in der neuen HBO-Serie spielt, hat in einem Interview mit der BBC-Sendung "Saturday Mash-Up! Live" von einem besonderen Moment erzählt. Er war gerade in einem Zug unterwegs nach Glasgow, als sein Vater ihm einen Umschlag überreichte. Der Brief stammte von niemand Geringerem als Daniel Radcliffe (36), der die ikonische Rolle des Zauberlehrlings in den Originalverfilmungen gespielt hatte. "Ich habe ihn gelesen, und als ich unten ankam, stand da: 'Dan R.' Ich bin fast ausgeflippt, aber ich musste ruhig bleiben. Ich war ja im Zug", berichtete Dominic.

Die Dreharbeiten für die Neuauflage der berühmten Buchreihe von J.K. Rowling (60) laufen laut Dominic hervorragend. Der Nachwuchsschauspieler berichtete begeistert, dass er am Set bereits enge Freundschaften geknüpft habe und alle eine großartige Zeit miteinander verbringen. Die Entscheidung für Dominic fiel nach einem intensiven Auswahlverfahren, bei dem ganze 32.000 Kinder um die Rollen des magischen Trios wetteiferten. Neben Dominic wurden auch Alastair Stout und Arabella Stanton als neue Besetzung für Ron Weasley und Hermine Granger bestätigt.

Der Brief von Daniel scheint eine besondere Geste gewesen zu sein, um Dominic und seinem jungen Kollegen Mut zuzusprechen und ihnen eine großartige Zeit am Set zu wünschen. Der erfolgreiche Darsteller hatte erst kürzlich in einem Interview mit "Good Morning America" über die jungen Schauspieler gesprochen und erwähnt, wie surreal es für ihn sei, Fotos von ihnen zu sehen. Bereits in der Vergangenheit betonte er, wie wichtig es ihm sei, seine Nachfolger in der Welt der Zauberei willkommen zu heißen und ihnen Wertschätzung entgegenzubringen.

Warner Bros. Discovery Dominic McLaughlin als Harry Potter

Getty Images Daniel Radcliffe bei den Tony Awards 2024

Aidan Monaghan / HBO Die neuen "Harry Potter"-Darsteller Arabella Stanton, Dominic McLaughlin und Alastair Stout