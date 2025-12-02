Christoph Maria Herbst "zieht den Hut" vor Thomas Gottschalk

Obwohl Thomas Gottschalk (75) sich schon seit Monaten wegen seiner Krebserkrankung in Behandlung befindet, setzte der Entertainer seine Arbeit wie gewohnt fort. Eine Beständigkeit, vor der TV-Kollege Christoph Maria Herbst (59) großen Respekt hat. "Das ist ganz alte Schule und davor kann ich erst mal nur den Hut ziehen", betonte er kürzlich gegenüber der Deutschen Presse-Agentur und fügte anerkennend hinzu: "Er ist halt ein altes Zirkuspferd."

Der Schauspieler wisse, dass Thomas eben jemand sei, der "seine Verträge wollte, der für sein Publikum da sein wollte." Zudem gehe er davon aus, dass der 75-Jährige niemanden habe beunruhigen wollen: "Damit sich eben keiner Sorgen macht und keiner glaubt, er wäre nicht mehr der große Unterhalter oder würde nicht mehr zur Verfügung stehen." Dem Wetten, dass..?-Star wünsche der Stromberg-Darsteller alles Gute und hoffe, dass er "die schwere Zeit mit seiner Familie übersteht und möglichst bald gesundet".

Erst vor wenigen Tagen ging der bekannte Moderator mit seiner Diagnose an die Öffentlichkeit. "Epitheloides Angiosarkom. Ein seltener, bösartiger Tumor, der von den Zellen der Blutgefäße ausgeht. Thomas wurde sofort operiert. Sie mussten sowohl einen Teil der Harnleiter als auch von der Blase wegnehmen", klärte seine Ehefrau Karina Mroß gegenüber Bild über den Gesundheitszustand ihres Mannes auf. Zwei Operationen liegen bereits hinter ihm – in den kommenden zwei Monaten wird sich zeigen, ob der Tumor vollständig entfernt werden konnte und ob es zu Metastasen gekommen ist.

Imago Christoph Maria Herbst bei der Premiere von "Stromberg – Wieder alles wie immer" im Zoo Palast Berlin

Imago Thomas Gottschalk, Michael Bully Herbig, Christoph Maria Herbst in Wetten, dass..? in Friedrichshafen, 19.11.2022

Imago Thomas Gottschalk zu Gast in der NDR Talkshow in Hamburg am 13.09.2019