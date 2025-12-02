Das gab's noch nie: Joyn-Show spoilert Temptation-Staffel

Aktuell bewegt die sechste Staffel von Temptation Island V.I.P. die Reality-TV-Fans. Dort stellen sich unter anderem Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch dem großen Treuetest. Doch nun ist es ausgerechnet eine Show des Kontrahenten Joyn, die die aktuelle Staffel des beliebten RTL+-Formats auf aufsehenerregende Art und Weise spoilert. Wie Joyn nämlich in einer Pressemitteilung bekannt gibt, sind Brenda und Laurenz in der dritten Staffel von Reality Backpackers dabei – als getrenntes Paar!

In der Pressemitteilung, die am heutigen Dienstag veröffentlicht wurde, heißt es: "Ex-Paar Brenda Brinkmann und Laurenz Pesch reisen frisch getrennt nach Peru." Darüber hinaus soll Laurenz schon wieder bereit für die Liebe sein. "Im besten Fall treffe ich hier auf meine Traum-Partnerin", wird er zitiert. Für die Fans sind das gänzlich neue Informationen – zum aktuellen Stand der "Temptation Island V.I.P."-Staffel sind die beiden nämlich noch ein Paar.

Nun stellt sich die Frage, was in der aktuellen Staffel "Temptation Island V.I.P." noch vorfällt, damit Brenda und Laurenz im Anschluss getrennte Wege gehen. In der Vorschau für Folge zehn wird bereits gezeigt, dass das Temptation-Light in der Männer-Villa aufleuchtet – das bedeutet, dass eine der vergebenen Frauen eine Grenze ihres Partners deutlich überschritten hat. Zudem wird Laurenz gezeigt, der irritiert reagiert, und Brenda, die dem Gesicht eines Verführers im Pool verdächtig nahekommt. Kommt es also zum Betrug?

RTL Brenda Brinkmann und Melissa Heitmann beim ersten "Temptation Island V.I.P."-Lagerfeuer in Folge fünf

Joyn Kandidaten von "Reality Backpackers" Staffel 1

Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025