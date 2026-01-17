Versöhnung mit Ex Vanessa? So denkt Aleks Petrovic darüber

Aleksandar Petrovic (34) und seine Ex-Verlobte Vanessa Nwattu (26) liefern sich aktuell einen öffentlichen Rosenkrieg. Obwohl beide damit gedroht haben, sogar mit rechtlichen Schritten gegen den jeweils anderen vorzugehen, scheint Aleks gedanklich schon mit einer Versöhnung zu spielen. Im Promiflash-Interview verrät er, dass er nicht ausschließe, das Kriegsbeil irgendwann zu begraben – so wie mit seiner anderen Ex Christina Dimitriou (34), die ihm die Trennung nach Temptation Island VIP inzwischen verziehen hat.

Gegenüber Promiflash teilt der Realitystar seine Gedanken darüber. "Ich denke schon, also mit der Zeit heilen die Wunden, wenn Gras darüber wächst. Hat ja bei Christina genauso funktioniert. Hätte ich niemals gedacht, aber Christina kam dann auch auf mich zu beim Fame Fighting-Event und hat mir gesagt, dass sie mir verzeiht", erzählt er und fügt hinzu, dass er darauf eines Tages auch bei Vanessa hoffe: "Hätte ich niemals erwartet und auch nicht verlangt. Aber richtig stark von ihr, und ich denke mal, das wird dann irgendwann auch der Fall sein."

Zu einer möglichen Versöhnung mit ihrem Ex hat Vanessa sich zwar bislang noch nicht geäußert, jedoch verriet sie im Promiflash-Interview, dass sie darauf hoffe, dass die öffentliche Schlammschlacht auf Social Media bald ein Ende finde. Vor allem von dritten Personen wünsche sie sich in Zukunft mehr Zurückhaltung. "Gerade von Leuten, die nicht Teil dieser Beziehung waren, würde ich mal erwarten, dass man langsam einfach mal weiß, wann es gut ist. Aber ob das passieren wird, weiß ich nicht", sagte sie.

Panama Pictures / ActionPress Aleks Petrović und Vanessa Nwattu bei den Reality Awards 2024

Imago Aleks Petrovic bei Fame Fighting 3 in der Grugahalle Essen, 18.10.2025

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Januar 2026