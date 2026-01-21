Shitstorm: Kevin Schäfer erklärt "Reality Backpackers"-Drama

Kevin Schäfer sorgt mit einem Moment bei Reality Backpackers für hitzige Diskussionen: In Folge 14 entscheidet er sich gemeinsam mit Mitreisendem Daymian Weiß für einen Homestay bei einer peruanischen Familie mitten im Amazonas-Regenwald – doch als er die Unterkunft sieht, ist für Kevin Schluss. Die gesamte Situation ist ihm zu viel, er schimpft über die Umstände und weigert sich, bei der Gastfamilie zu übernachten. Ausgerechnet die Kinder der Familie bekommen in seinem Affekt die Schuld ab. Zusammen mit Daymian bricht Kevin den Homestay ab und die beiden ziehen weiter zum Camping – sehr zum Ärger vieler Zuschauer, die ihm Respektlosigkeit vorwerfen.

Nach zahlreichen kritischen Nachrichten meldet sich Kevin nun auf Instagram ausführlich zu Wort und versucht, die aufgebrachten Fans zu besänftigen. "Nein, es waren nicht die Kinder. Das habe ich im Affekt gesagt. Der eigentliche Grund waren die hygienischen Zustände, unter denen ich dort schlicht nicht übernachten konnte", stellt er klar. Er spricht von "verdreckten Betten" und "fragwürdiger Bettwäsche" und erzählt, auf einem der Betten habe Unterwäsche gelegen. "Ob getragen oder nicht, ist mir egal. Sauber war sie jedenfalls nicht", erklärt der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat.

Im Rückblick gesteht er: "Ja, ich habe überreagiert. Aber man darf mich in so einer Situation auch verstehen. Ich schlucke vieles – Dreck nicht." Gleichzeitig räumt Kevin ein, dass sein Ton gegenüber der Frau des Hauses "zu scharf" gewesen sei, und entschuldigt sich bei ihr: "Das tut mir im Nachhinein leid, zumal sie sich später wirklich gut um uns gekümmert hat." Mit Blick auf die Show kündigt der Villa der Versuchung-Star außerdem an: "Keine Sorge. Die Quittung bekomme ich direkt in der nächsten Folge."

IMAGO / Panama Pictures Kevin Schäfer, Realitystar

IMAGO / Future Image Kevin Schäfer, September 2025

IMAGO / STAR-MEDIA Kevin Schäfer, Oktober 2025